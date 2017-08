Tema laboral, uno de los más álgidos en TLCAN: Navarrete Prida

El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, señaló que, de todos los temas que se abordarán en la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el laboral es uno de los más álgidos, pero vaticinó acuerdos entre los países.



“En materia laboral, no obstante de ser uno de los temas más álgidos en el tratamiento del TLCAN, la comunicación es muy buena con mis homólogos de Estados Unidos y Canadá, y esto permite ir perfilando hacia dónde podríamos encontrar soluciones”, apuntó en conferencia de prensa este día.



El secretario dijo que la expectativa de la segunda ronda es que en nuestro país se puedan conocer de manera más amplia las posturas de Estados Unidos y Canadá. En la primera ronda sólo Canadá presentó un texto con los temas de su interés.



“El país que entregó texto en la primera ronda fue Canadá, un texto que va muy acorde a lo que nosotros hemos caminado y trabajado, incluso platicado con ellos. Fundamentalmente se basa en que hay que cumplir con los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que es la mejor manera de tener mercados laborales estables y abiertos”, expuso.



Indicó que Canadá tiene suscritos los 8 convenios fundamentales de la OIT y México tiene 7 convenios y uno pendiente por ratificar, que es el convenio 98 relativo a la libertad de asociación sindical y el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva.



En tanto, Estados Unidos solo tiene 2 convenios ratificados y durante la primera ronda de negociación el país que gobierna Donald Trump no contestó a este incumplimiento, comentó Navarrete Prida.



El funcionario dijo que el domingo 3 de septiembre serán las pláticas técnicas de la renegociación del TLCAN y el lunes 4 sostendrá una reunión con el grupo de trabajo encargado del tema laboral.



Navarrete Prida aclaró que las negociaciones las lleva la Secretaría de Economía (SE) y las reuniones que sostenga con los involucrados en las mesas de renegociación son sólo para pavimentar la negociación que encabeza sólidamente la SE y la Secretaría de Relaciones Exteriores..



“Queremos un acuerdo con una forma muy respetuosa y también muy clara, y en esa línea nos vamos a mantener porque es lo que más le conviene al país. No queremos un buen pleito, queremos un buen acuerdo”, afirmó.



