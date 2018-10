Tabasco y Chiapas tienen desabasto de gasolina por bloqueo a terminal de Pemex

Villahermosa, Tabasco.- El 50 por ciento de las gasolineras de Tabasco y algunas del norte de Chiapas enfrentan desabasto de gasolina y diésel ante el bloqueo que desde hace dos días mantienen ciudadanos en el acceso a la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Villahermosa, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), desde donde se distribuyen 15 mil barriles de combustible al día.

Ricardo Calderón Priego, del grupo G500 y representante del sector gasolinero en el estado, calificó la situación como “crítica”, porque si las reservas de las más de 150 estaciones de servicio ubicadas en la entidad se agotan en las próximas horas, no habrá manera de enfrentar la demanda de los consumidores.

Estimó que sólo en la capital tabasqueña entre 70 y 80 puntos de venta están seriamente limitados: “El 50 por ciento ya tienen problemas, sobre todo por la falta de premium y diésel. El tema es crítico y esperamos que no pase otro día con la terminal cerrada” acotó.

Los habitantes de la ranchería Anacleto Canabal, cuarta sección, en el municipio de Centro, decidieron obstruir el paso a Campo Carrizo, donde se ubica la terminal, para exigir la reparación de sus carreteras y diversas obras sociales; el lunes, Pemex llamó a las autoridades locales a intervenir, pero sin resultados.

“Las personas que realizan estos actos hacen peticiones que competen a otras instancias, por lo que se les ha sugerido, respetuosamente, canalizarlas a quien corresponda a través del diálogo y las vías institucionales existentes sin afectar a terceros” expresó la empresa en un comunicado.

Y agregó: “Para Petróleos Mexicanos sus clientes son muy importantes, por lo que ha solicitado a las autoridades locales intervenir a fin de que las actividades de distribución y suministro de combustibles continúen llevándose a cabo con normalidad”.

Los pobladores han advertido que no cederán hasta que no haya respuesta a sus peticiones, en tanto, unas 70 pipas se encuentran varadas porque no se les permite continuar su camino.

Con una capacidad de almacenamiento de 325 mil barriles, de la TAD Villahermosa salen hasta 107 viajes diarios de unidades cargadas para llevar el combustible a las estaciones de servicio.