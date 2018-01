Surcorea prohibe cuentas anónimas en comercio de criptomonedas

Corea del Sur prohibirá el uso de cuentas bancarias anónimas en la negociación de criptomonedas desde el 30 de enero, explicaron este martes los reguladores, una decisión que se anticipaba y que está diseñado para evitar que las monedas virtuales sean usadas para el lavado de dinero y otros delitos.



La medida se suma a los esfuerzos de Seúl para moderar la obsesión de los surcoreanos con las criptomonedas.



Gran cantidad de personas, desde amas de casa hasta estudiantes universitarios y trabajadores de oficina, se han lanzado al mercado, pese a las advertencias de los responsables mundiales de política monetaria sobre la inversión en un activo que no tiene una supervisión de reguladores.



Aproximadamente a las 10:59 horas de la Ciudad de México, la criptomoneda se cotizaba en 11 mil 365 dólares, con un alza de 9.7 por ciento.



Bitcoin cayó casi un 20 por ciento la semana pasada a un mínimo de cuatro semanas en la bolsa de Bitstamp con sede en Luxemburgo, por las preocupaciones sobre una posible prohibición a la negociación de la moneda virtual en los mercados de Corea del Sur.



Los responsables políticos de todo el mundo piden una regulación más estricta y coordinada del comercio de criptomonedas. El principal regulador financiero surcoreano detalló la semana pasada que el Gobierno podría considerar cerrar los mercados de moneda virtual nacional.



La presidencia de Corea del Sur aclaró que una prohibición absoluta de negociar monedas virtuales es solo uno de los pasos que se consideran y no una medida que se haya decidido.



"El Gobierno aún está discutiendo internamente si se necesita o no una prohibición absoluta", dijo un funcionario que pidió no ser identificado después del informe de este martes.