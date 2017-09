Subir reglas de origen no es cosa sencilla: Index

Ante las versiones de que Estados Unidos buscaría elevar la regla de origen en el sector automotriz de 62.5 a 70 por ciento, el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Federico Serrano Bañuelos, dejó ver que se trata de un tema al que se le debe poner mucha atención.



"Definitivamente eso se tiene que analizar, el afectar de forma automática las reglas de origen no es cosa sencilla", dijo Serrano a la prensa, en la sede de la ronda dos de negociaciones para modernizar el TLCAN.



Además, el líder de Index dijo que cuando se hable de contenido regional, tiene hablarse de los tres países y no de una sola nación, debido a la interdependencia que se ha generado en el bloque.



"Tenemos que apostarle a que sea contenido regional de los tres países tanto México, Estados Unidos como Canadá. No hay que perder de vista qué hay tres actores muy importantes. Sabemos muy bien que la interdependencia comercial y económica que existe", dijo.



El viernes, el líder del sindicato del sector privado más grande de Canadá, Jerry Dias, dijo que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, quiere que se eleven las reglas de origen del sector automotriz hasta 70 por ciento, sin embargo, hasta la fecha Washington no ha hecho una propuesta concreta sobre el tema en las mesas de negociación, precisó más tarde México.