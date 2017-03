STPS triplica inspecciones a empresas en sexenio de EPN

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha realizado 530 mil inspecciones en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, una cifra que es el triple de las inspecciones aplicadas en igual periodo de a administración anterior.



Tan solo en 2016, la autoridad laboral realizó 115 mil inspecciones que se concentraron en su mayoría en verificación de condiciones generales de trabajo, como salario y prestaciones, y operativos para disminuir el trabajo infantil, derechos laborales de jornaleros agrícolas y plataformas petroleras.



Para este año, la STPS se fijó la meta de realizar 156 mil inspecciones a empresas, sobre todo aquellas que tengan más de 50 trabajadores, esto como parte del Programa de Inspección Federal 2017 que se presentó este mediodía en la sede de a dependencia con representantes de la Concamin, CTM y CROM.



Las acciones de vigilancia han permitido mejorar el conocimiento y cumplimiento voluntario de la normatividad laboral. @InspeccionSTPS. — Alfonso Navarrete (@navarreteprida) 22 de marzo de 2017



El titular de la STPS Alfonso Navarrete Prida indicó que como parte del programa de formalización del empleo, se han realizado en lo que va del actual sexenio 80 mil visitas a empresas para formalizar a trabajadores que estaban en la informalidad, aunque dijo que hasta ahora no se tienen datos sobre cuántos trabajadores se formalizaron a partir de esas visitas.



Durante la presentación del Programa de Inspección Federal 2017, el subsecretario del Trabajo, Rafael Avante, anunció que el programa se basará en tres ejes: un protocolo de vigilancia para Pymes, ampliar el padrón de centros de trabajo y liberar de inspecciones a las empresas cumplidas.



El funcionario indicó que este 2017 se va a concretar un protocolo especial de inspección para la Pyme, ya que se requiere un acompañamiento de la autoridad para evitar sanciones a este tipo de empresas que tienen diversas complicaciones.



Asimismo, se va a privilegiar la inspección en los centros de trabajo que no han recibido visitas de la autoridad, y aquellos que demuestren el cumplimiento de la normatividad no volverán a ser inspeccionados en un año, "de forma tal que nos aboquemos a quienes tengan incumplimientos pendientes".