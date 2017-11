Sólo 4 de cada 10 mexicanos ahorran para su retiro

Nueve de cada 10 mexicanos están preocupados por el monto que recibirán de pensión para solventar su retiro, debido a que temen que no podrán mantener su calidad de vida al jubilarse; sin embargo, sólo cuatro de ellos ahorra para tener una mejor pensión, reveló la Fundación Mapfre.



Al presentar el estudio 'Opinión de los mexicanos sobre el sistema de pensiones', elaborado mediante una encuesta a cuatro mil mexicanos de entre 18 y 60 años en 10 estados de la República, José María Romero, director comercial de Mapfre México, reveló que 92 por ciento de los mexicanos se declaran preocupados por el futuro de su pensión para el retiro.



Romero aseveró que es una conciencia social importante.



“El 92 por ciento de los mexicanos afirman que la pensión pública que cobrarán será insuficiente para mantener el nivel de vida actual. De hecho, tres de cada cuatro personas encuestadas estiman que recibirán menos de ocho mil pesos mensuales”, detalló Romero.



El director comercial de Mapfre añadió que si bien están preocupados, sólo 4 de cada 10 mexicanos reconocen que ahorran, principalmente en cuentas o depósitos bancarios, con un 32.2 por ciento de preferencia por estos vehículos; y un 27.6 por ciento ahorra por medio de planes de pensiones o un seguro de jubilación.



“Son los jóvenes y las mujeres los más preocupados por esta situación”, afirmó el directivo de Mapfre México.



A los mexicanos les interesa saber qué pensión van a tener el día de mañana. “Hay una necesidad de información enorme. Un 93 por ciento de los encuestados está interesado en tener una mayor información. Las personas que más demandan información está entre 30 y 45 años, edad productiva en la que empiezan a visualizar el futuro”.



Por su parte, Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), informó que 6 de cada 10 mexicanos no están ahorrando para su retiro; además, no se tiene en el sistema de las Afores a trabajadores independientes, abogados, médicos, contadores etcétera, quienes no cotizan en la seguridad social y que son alrededor de 12 o 13 millones de personas en México.



: