Sindicatos y partidos políticos, vulnerables al lavado de dinero: Unidad de Inteligencia Financiera

Como parte de las acciones para combatir la corrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) propondrá reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para considerar a las organizaciones sin fines de lucro, sindicatos y partidos políticos como actividades vulnerables al lavado de dinero.

Santiago Nieto, titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que, en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se hará una serie de propuestas para reformar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.

En conferencia de prensa este jueves, indicó que las reformas harían modificaciones al artículo 17 de la ley, el cual establece una serie de actividades vulnerables, así como a otros artículos relacionados al combate del lavado de dinero, para poder involucrar a sectores que hoy en día están fuera de las autoridades supervisoras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Santiago Nieto señaló que la inclusión de las asociaciones u organizaciones sin fines de lucro a esta lista fue una recomendación del GAFI, pues aquellas que se dedican a temas educativos, religiosos o culturales no están reguladas.

“También nos obliga a hacer revisión al tema de sindicatos y partidos políticos. Queremos buscar la vinculación para efecto de que la Secretaría del Trabajo y el INE aporten información respecto a temas que estuvieran relacionados con delitos premeditados con lavado de dinero”, expuso.

Nieto comentó que las reformas también buscarían dar con los beneficiarios finales del lavado de dinero, ya que muchas veces no es el servidor público el que constituye una sociedad sino una persona vinculada con ésta, por lo que es necesario vincular la información de la Secretaría de Economía y los notarios.

“Hoy lo que reportan los notarios públicos es un modelo que permite ver quién constituye una sociedad de naturaleza mercantil; sin embargo, las modificaciones de su integración es algo que no se tiene la información completa y ahí podemos encontrar uno de los temas centrales”, expuso.

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, indicó que, de acuerdo con cifras de organismos internacionales, en México se lava dinero en casi una tercera parte de su PIB.

“Tenemos claro que la SFP no combate este delito pero sí tenemos mucha información que podemos compartir. En México, la conservadora y cauta cifra que se manejó en regímenes pasados es que el narcotráfico lava anualmente entre 20 y 30 millones de dólares. Todo mundo sabe que esto está vinculado a evasión fiscal y lavado de dinero”, expuso.

La UIF y la SFP firmaron un convenio de colaboración que, de acuerdo con Sandoval, servirá para intercambiar insumos que puedan ayudar a iniciar investigaciones, “este es un instrumento que busca mejorar y fortalecer el combate contra la corrupción”.

Sandoval afirmó que habrá una estrecha colaboración con la UIF en el intercambio de información para combatir la corrupción y dejar atrás “decenios donde imperaba la simulación burocrática. Vamos a confrontar la corrupción fiscal y financiera”.

Nueva denuncia

Santiago Nieto señaló que la UIF está por presentar una nueva denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de la estrategia en el combate al robo de combustibles.

“Hay un caso que hoy va a ser denunciado ante la PGR también vinculado con el tema de huachicoleo que incluye a un exdiputado local. No puedo dar más detalle porque podría ser violación al debido proceso y podemos generar una dificultad en las investigaciones, pero se ha preparado tanto la denuncia como el bloqueo de cuentas para efecto de que estos recursos no sigan fluyendo en el sistema financiero y no sigan causando daño”, adelantó.