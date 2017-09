Sindicato canadiense se lanza contra México por no subir salarios

Para el sindicato del sector privado más grande de Canadá, la Unifor, el gobierno mexicano es reacio a aumentar los salarios en el país para así generar más empleos, de acuerdo con Jerry Dias, presidente de dicha agrupación, quien criticó fuertemente a los negociadores mexicanos e incluso acusó a México de mantener a sus ciudadanos en la pobreza de forma deliberada.



"No compro el argumento que los negociadores mexicanos están presentando, que de alguna manera tienen que mantener a sus ciudadanos viviendo en la pobreza para que generen empleos, es un argumento sin sentido e indignante", dijo Dias en el marco de la segunda ronda de negociaciones del TLCAN.

Jerry Dias, líder del sindicato más grande de Canadá, critica los bajos salarios en México en el marco de la renegociación del TLCAN pic.twitter.com/6TPjmPxoSv — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) 2 de septiembre de 2017



La Unifor representa a más de 300 mil trabajadores.



"Si un trabajador automotriz de Canadá y Estados Unidos puede hacer 35 dólares la hora, ¿por qué el mexicano no puede ganar 525 pesos la hora?, ellos merecen el mismo respeto que tenemos en Canadá y Estados Unidos. No entiendo el argumento del gobierno mexicano de que de alguna manera 'tenemos que oprimir a nuestros ciudadanos para estar mejor', es un argumento de porquería", agregó el líder laboral.



Las declaraciones fueron realizadas al término de la primera jornada de las negociaciones que se celebran en la Ciudad de México para modernizar el tratado, un proceso en que el tema laboral ha sido el punto más sensible para México, luego de que tanto Estados Unidos como Canadá han manifestado públicamente su interés de que México mejore las condiciones laborales.



Además, Dias también repartió golpes a la empresa alemana BMW, a la que acusó de dar salarios muy bajos en México de hasta dos dólares la hora; sin embargo, según cifras del Inegi un trabajador puede ganar un promedio de cuatro dólares por hora.



"Mientras en Estados Unidos y Canadá se preocupa por dar una mejor vida a sus ciudadanos, en México vemos una inversión de BMW con sindicatos 'charros' (que no defienden a los trabajadores y que pagarán a sus trabajadores) dos dólares la hora, y vemos a un gobierno que dice 'está bien'", expresó el líder sindical.



Expresó que el gobierno mexicano debe poner el piso parejo para competir, pues no tiene sentido tener un tratado de libre comercio en esas condiciones.