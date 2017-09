Sin proteccionismos y con reglas claras, así debe ser el TLCAN: Serra Puche

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debe modernizarse bajo el principio de mejorar la competitividad de la región, sin ser proteccionista y con reglas claras, advirtió Jaime Serra Puche, uno de los principales actores en la realización del acuerdo comercial hace 23 años.



Tras señalar que basar una negociación en el déficit comercial "es un tema absurdo porque el déficit comercial de un país no está determinado por su política arancelaria, sino por su política macro económica", el exsecretario de Comercio y Fomento Industrial dijo que el objetivo de actualizar el acuerdo es hacer más competitiva a la región contra regiones como China.



“Si se negocia con esa óptica, hay altas posibilidades de que la mayoría de los sectores salgan beneficiados, pero no sí se quiere un comercio administrado", detalló.



Serra Puche advirtió que es contradictorio querer introducir a las reglas de origen requisitos de contenido nacional, cuando la naturaleza de esas normas es tener contenido regional.



En reunión con medios tras su participación en el panel "Forjando lazos, no guerras comerciales", en The Economist México Summit 2017, reconoció que está latente el riesgo de que las negociaciones no sean exitosas, que no se llegue a acuerdos y si sucede, el acuerdo no termina.



"El tratado no termina, sigue entre México y Canadá, porque así está planteado, que sigue entre las dos partes que se quedan. La relación con Estados Unidos sería bajo las reglas de la OMC".



Sobre el avance de las dos rondas transcurridas en esta actualización del TLCAN, aseguró que desconoce los detalles pero advirtió que "se nota una clarísima disposición de los gobiernos por incorporarse con intensidad en esas negociaciones, ese es muy buen síntoma ".



Jaime Zabludovsky, quien apoya al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), como asesor del sector privado en las negociaciones, coincidió en percibir una decisión sólida de los tres países para negociar y aunque se está en una etapa incipiente del proceso, "hay avances en los temas más fáciles, con algunos principios de acuerdos en temas de comercio electrónico, en unas semanas habrá la siguiente negociación en Canadá y tan vez tome más forma".



Sobre la posibilidad de que se logre concretar la modernización del pacto comercial de que termine 2017, el actual presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales no quiso hacer previsiones pero recordó que otras negociaciones de acuerdos importantes no han sido muy extensas.



"Cuando se negoció la primera vez el TLCAN fueron 14 meses y partíamos de cero con un equipo inexperto, cuando se negoció con Europa fueron nueve meses y también desde cero. En esta ocasión no partimos de cero", dijo.

1 PARA NEGOCIAR TLCAN ES NECESARIA VISIÓN DE LIDERAZGO



En el mismo foro participaron algunos exembajadores de Estados Unidos, quienes consideraron que se debe tener una visión más amplia sobre el acuerdo comercial y aprender de la experiencia.



"La relación entre México y Estados Unidos está en un punto muy complicado", reconoció Jeffrey Davidow, quien fue embajador en México de 1998 al 2002 y en este punto de la relación, dijo que se necesita un liderazgo más visionario del que hasta ahora han mostrado por parte de los negociadores de los tres países para renegociar un acuerdo comercial que no cumplió las expectativas iniciales.



Durante su participación en el panel sobre la relación entre México y Estados Unidos, en el foro organizado por The Economist, advirtió que las promesas iniciales no se cumplieron.



"Si retomas las promesas iniciales que dieron origen a este acuerdo, el que los empleados pudieran ganar más, es decepcionante. Al final no hemos visto el avance que se nos prometió y no hablo de Estados Unidos, sino de muchos de los temas que hoy están en las mesas de discusión", explicó.



El también embajador en México pero en 2002 hasta 2009, Antonio Garza, reconoció que el país se encontraba en ese entonces en una etapa emergente hace pero ahora está en condiciones diferentes gracias a las reformas y la apertura de sectores importantes.



"Si logra hacer que la administración estadounidense vea más allá del déficit, en el contexto de las oportunidades económicas del acuerdo, podrá haber un avance positivo", dijo.

1 TRUMP Y EL TLCAN

De continuar la retórica agresiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra México y si comienza a opinar sobre los candidatos a la presidencia mexicana, podría haber un fuerte impacto en el proceso electoral, coincidieron exembajadores estadounidenses.



Tanto David Jeffrey como Antonio Garza coincidieron en que actualmente el tema del TLCAN no es de primer impacto para la ciudadanía en su decisión electoral de 2018, pero advirtieron que si continúa la retórica de Trump, puede cambiar.



"Temas como la seguridad y la corrupción son las prioridades de la ciudadanía mexicana para el próximo proceso electoral, pero si Trump sigue con su retórica si podría convertirse en un poema porque los candidatos tendrían que responderle", dijo Garza.



Al respecto, Luis Rubio, presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo y el Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores, dijo que el tratado de libre comercio en México es popular porque ha creado estado de derecho.



"El TLCAN ha sido una manera de evitar otros problemas pero México no ha sido capaz de criar su modo político de actuar, no ha solucionado el problema de corrupción y eso también trajo problemas al acuerdo", señaló.