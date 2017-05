Sin inversión México no podrá enfrentar un TLCAN renovado: CEI

La falta de una estrategia de inversión en México se refleja en el menor crecimiento de la economía y dificultará cumplir con la nueva agenda que imponga una renegociación del TLCAN, advirtió el Centro de Estudios de Industria (CEI).



Un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá actualizado impondrá una nueva agenda a México y para cumplirla deberá aplicar una política económica que eleve la productividad y la competitividad de las empresas.



En su análisis de esta semana, el centro de estudios miembro de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), expone que los temas propuestos para su revisión en el TLCAN como mercado laboral, medio ambiente, pequeñas y medianas empresas, así como los concernientes a regulación, representan un desafío para la postura de México.



“También son una oportunidad: Los rezagos estructurales obligan a replantear la generación de un nuevo modelo económico con mayor productividad y competitividad, capaz de enfrentar la realidad nacional y posicionarse exitosamente en la región de América del Norte y a nivel global”, señala.



México requiere replantear su futuro a partir de un aparato productivo con la fortaleza de incrementar su contenido nacional, mediante mayores encadenamientos productivos con empresas ubicadas en el país y aprovechar las ventajas competitivas de su ubicación para fomentar su mercado interno con más producción, más empleos y mayores eslabonamientos que obliguen al desarrollo de un sector tecnológico nacional.



En su análisis determina que la falta de inversión impide una evolución más acelerada del Producto Interno Bruto (PIB), con una inversión hoy inferior a la mitad de lo que se realizaba en 1980.



Señala la evidencia de que los países con mayor desarrollo han pasado por un proceso de modernización y crecimiento de su planta productiva, ya que todo proceso de crecimiento económico acelerado y persistente en el largo plazo está inducido por la inversión que permite alcanzar un mayor acervo de capital.



Una vez que el gobierno ha dejado que sea la iniciativa privada la que invierta, tampoco ha sido suficiente ya que la Inversión Extranjera Directa es de solamente el 3 por ciento del PIB y la participación del sector privado nacional se ha visto limitada por las dificultades del entorno económico.



“En México no se ha logrado establecer un entorno favorable tanto para elevar la acumulación de maquinaria y equipo como para impulsar fuertemente a la construcción. Un efecto directo es el bajo progreso tecnológico y la innovación que se realiza en el país. La mayor parte de la tecnología avanzada se trae del exterior, existe poca inversión en la parte nacional”, expone.



La inversión como proporción del PIB de México de 23 por ciento, prácticamente la misma desde 1990. En Corea del Sur es 28.5 por ciento, en la India 32.7 por ciento, en Indonesia 34.6 por ciento y en China 45.4 por ciento.



Solo la inversión privada nacional, complementada con la extranjera puede lograrlo. Para ello se requiere una nueva estrategia de política económica, la aplicada en los últimos 35 años no es suficiente. No se debe olvidar, sin inversión no hay crecimiento.