Banqueros mexicanos prevén salir 'limpios' si termina TLCAN 

Para los bancos y el negocio bancario habría muy pocos cambios en el caso de que se cumplieran las amenazas de Estados Unidos de terminar con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), estimó la Asociación de Bancos de México (ABM).



"Obviamente cambiaría muchas cosas de la economía y de las actividades y demás, pero para efectos de los bancos habría muy pocos cambios", dijo Emilio Romano, vicepresidente de la ABM.



Actualmente, Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), participa en el llamado “cuarto de junto” en el cual dijo están en la mesa financiera, la cual no existió en la negociación del Tratado inicial.



Señaló que, si bien al ser una actualización no se tenía previsto el hablar de estos temas, “a final de cuentas, si se ha abierto una mesa financiera porque hay temas, que no existían en aquel momento” que se están incorporando.



Martinez Gavica, explicó que han pensado que las declaraciones de Donald Trump tienen que ver con estrategias de negociación más que con otra cosa. “Tampoco podemos estar seguros, pero estamos partiendo de esa base”.



Sin embargo, dijo que los que negocian son los representantes gubernamentales, “la iniciativa privada no negociamos, nosotros los acompañamos y, en todo caso, les damos información y puntos de vista para que la negociación sea para que tengan más información al momento de renegociar”.



Emilio Romano, vicepresidente de la ABM, destacó que participó hace 20 años en la primera negociación del TLCAN, y en esta ocasión se incluyó la mesa financiera, en donde se está hablando sobre los servicios financieros y la importancia de los sistemas bancarios para la estabilidad de las economías.



“En el TLC original no fue un tema muy importante, y lo que ha sucedido ahora con las autoridades viendo un poco hacia delante, de una manera anticipándose es poder ver la apertura del TLC como una oportunidad para poder hacer acuerdos o llegar acuerdos que incrementen la estabilidad financiera y que mejoren la calidad bancaria y financiera de México, Estados Unidos y Canadá".



Entonces, la importancia de un banco mexicano en Canadá no es menor y un banco en Estados Unidos y en México tampoco, explicó.



Por ello, indicó que hoy ven la oportunidad, en caso de que estas negociaciones sigan avanzando, de poder incluirse temas como normatividad y de regulación, así como combate a prácticas que no son apropiadas.



Además de subsidiarias en México, que es un tema que se manejó en el TLC, "cosas que lo que harían en el momento, y si se llegan a presentar, es que podrían incrementar y solidificar más todavía el sistema financiero mexicano”.



Los comentarios de Donald Trump consideró no han afectado ya a los mercados, ya que están reaccionando con mucha madurez y mucha estabilidad.



“Asumen (los mercados) que está negociación va a ser una negociación exitosa, y en caso de que no llegase a ser una negociación exitosa, no porque esto no tenga repercusiones en las economías de cada país y debamos prepararnos, pero sí reiterar que en México el TLC para el caso concreto de la banca, es un tratado que tiene poca influencia y poco que ver, desde el punto de vista específicamente de la regulación bancaria”.