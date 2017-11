Mientras los salarios en México sean de 4 dólares al día, no habrá tratado: sindicato canadiense

En el marco del primer día de la quinta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Jerry Dias, presidente del sindicato canadiense Unifor, aseguró que, si México no accede a elevar los salarios y nivel de vida de sus trabajadores, no habría necesidad de discutir el tema de reglas de origen de los automóviles.



“Mientras los salarios en México sean de 65 centavos la hora, 4 dólares el día, Canadá y Estados Unidos no firmarán ningún tratado y entonces ni siquiera nos tendremos que preocupar por las reglas de origen. Canadá y EU no acordarán mejorar los estándares de vida de los trabajadores en sus países para que todos los trabajos se vayan a México en donde las condiciones son más bajas”, mencionó el directivo del sindicato más grande de Canadá.



El presidente sindical también mencionó que el tema de reglas de origen no prosperaría si Estados Unidos mantiene la idea de que el contenido de producción nacional sea de 50 por ciento.



“Estados Unidos tendrá que quitar de la mesa su propuesta de contenido nacional; México tendrá que elevar sustancialmente el nivel de vida de sus trabajadores. Solamente en ese punto podremos empezar a tener una conversación seria sobre un tratado serio”, dijo el canadiense.



Dias aseveró no tener duda de que el gobierno de México está controlado por las corporaciones americanas, quienes dijo eran las que estaban “empujando” al gobierno a mantener los estándares laborales bajos.



“El gobierno de México está cediendo a las presiones de las grandes corporaciones transnacionales, en lugar de seguir los intereses de sus ciudadanos”, comentó Dias, quien representa a más de 300 mil trabajadores.



El canadiense mencionó que no considera que habrá ninguna discusión acerca de las reglas de origen en esta ronda de negociaciones en la Ciudad de México.