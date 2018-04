Si dejaste de trabajar en 2017, el SAT revisará tu declaración

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reprocesará las declaraciones anuales que había rechazado de los asalariados que no trabajaron durante todo 2017, lo que beneficiará a más de 100 mil contribuyentes, indicó la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

“El SAT aceptó reprocesar automáticamente, sin ningún tipo de comprobación, los casos de asalariados que laboraron menos de 12 meses. Se beneficiarán más de 100 mil contribuyentes”, señaló la Procuraduría.

La semana pasada, El Financiero publicó que el SAT había pedido a los asalariados que no laboraron todos los meses de 2017 que comprobaran que no recibieron ingresos en los meses no laborados mediante un estado de cuenta bancario, por lo que la Prodecon emitiría una recomendación al fisco para no pedir la comprobación.

Sin embargo, el SAT aceptó reprocesar las declaraciones anuales de los asalariados en esa situación, derivado de las mesas de trabajo entre la Prodecon y la autoridad fiscal para dar solución a las inconsistencias y quejas de los contribuyentes.

Adrián Guarneros, administrador General de Recaudación del SAT, explicó que en los casos en los que al asalariado se le rechazó la devolución por estar en el supuesto de no haber trabajado todo 2017, la autoridad actuó así porque desconocía si los comprobantes que faltaban era por desempleo e inactividad laboral o por inconsistencias de la empresa.