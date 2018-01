Sexta ronda del TLCAN ‘da a luz’ a capítulo anticorrupción

Los negociadores mexicanos, estadounidenses y canadienses lograron llegar a un acuerdo y cerraron el capítulo anticorrupción en el marco de la sexta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).



“Dentro del capítulo se incluye la tipificación de diversos delitos que habían quedado pendientes y se regulan aspectos críticos, como la integridad de gobiernos y funcionarios, la responsabilidad de las empresas y los mecanismos de colaboración en materia anticorrupción entre los Estados miembros, entre otros”, detalló el organismo.



Destacó que estos avances representan un catalizador para concluir con los temas pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, así como con las designaciones pendientes de funcionarios clave como el Fiscal General, el Fiscal Anticorrupción y los Magistrados en Materia Anticorrupción”, mencionó la confederación.



Otros de los temas en donde se habrían logrado avances en la negociación del acuerdo comercial serían en la facilitación del comercio, acceso a mercados, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual, agricultura, comercio transfronterizo de servicios, así como reglas de origen y compras de gobiernos.



PUNTOS SIN RESOLVER

​

A pesar de los avances, los temas espinosos del tratado, como la cláusula ‘sunset’, el tópico de reglas de origen y contenido local en el sector automotriz, la estacionalidad en la industria agroalimentaria y el tema de solución de controversias, no se resolvieron en esta ronda, informó la Coparmex.



Durante las negociaciones Canadá habría presentado lo que se calificó como “maneras creativas” de atender las demandas de EU en materia de reglas de origen, cláusula ‘sunset’ y el mecanismo de resolución de controversias.



Una fuente le dijo a Reuters que los negociadores estadounidenses no descartaron las propuestas que Canadá habría hecho, buscando desamarrar los ‘nudos’ que tienen las negociaciones.



A pesar de esto, mencionó la fuente, dependerían de la reacción que tenga el jefe negociador de EU, Robert Lighthizer, que se reunirá hoy con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y la ministra de relaciones exteriores canadiense, Chrystia Freeland.



Por el lado mexicano, una de las fuentes con conocimiento del tema le dijo a Reuters que las propuestas canadienses en materia de reglas de origen, el mecanismo de solución de controversias y la cláusula ‘sunset’ eran de carácter positivo, además de que es bueno el intento por hacer avanzar las cosas. Agregó que el balance de la ronda llevada a cabo en Canadá se vislumbraba positivo y que no prevén reacciones negativas.