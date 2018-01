Señalan que azúcar ya no cuenta con tolerancia

A mediados del 2017, México y Estados Unidos firmaron acuerdos de suspensión para reducir la entrada de azúcar refinada nacional al país vecino, esto a cambio de que no se pusiera aranceles al azúcar por supuestos dumping y subsidios en la industria nacional, pero más allá de estos acuerdos, el sector azucarero no vería nuevas oportunidades con un nuevo Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).



“Al inicio de este periodo de renegociación del TLCAN se hicieron ciertos acuerdos en temas de azúcar, que respondieron a una medida emergente para que no se subieran las exportaciones de azúcar mexicana hacia EU, el tema en este momento no está dentro de la renegociación del TLCAN en su conjunto”, lamentó Enrique Bojórquez, presidente de Sucroliq, empresa dedicada a la refinación de azúcar líquida, en conferencia.