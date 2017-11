Senado de EU aplaza recorte de ISR para 2019

El Senado de Estados Unidos delinea este jueves su propia versión de la reforma fiscal, impulsada por los republicanos, la cual proyecta retrasar el recorte de las tasas corporativas al 20 por ciento hasta el 1 de enero de 2019, según el senador Bill Cassidy, un republicano de Louisiana.



La medida desafiaría la insistencia del presidente Donald Trump de que el recorte de su actual tasa de 35 por ciento entre en vigencia inmediatamente.



El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en una entrevista en Bloomberg el miércoles que la "mayor prioridad" de la administración es que el recorte comience en 2018. Sin embargo, Mnuchin no quiso decir si una reducción gradual de los impuestos corporativos está completamente descartada.



El proyecto de ley de impuestos de Trump que adoptó la Cámara de Representantes quiere un recorte corporativo inmediato al 20 por ciento.



"Cuanto más esperamos, peor es para la economía y para que las compañías sean competitivas", dijo Mnuchin.



Las disposiciones clave incluyen siete impuestos sobre la renta, pero con ligeros cambios en las tasas, el máximo sería de 38.5 por ciento. También preservarían la deducción de intereses hipotecarios para la adquisición de vivienda con hasta 1 millón de dólares en deuda.



Asimismo, se mantendría el impuesto al patrimonio, pero duplicaría la exención actual de 5.49 millones de dólares para individuos.



El texto completo aún no está disponible y el proyecto fue delineado en un memorando entregado a los senadores republicanos.



DEFIENDE EL TLCAN, PERO TAMBIÉN LA REFORMA FISCAL



La US Chamber of Commerce que se unió para exigir al presidente Trump no cancelar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, ahora exige al Congreso norteamericano aprobar la reforma fiscal.



“En este punto, el Congreso debe centrar su atención y acelerar su esfuerzo para promulgar una reforma tributaria que hará crecer la economía y crear empleos”, escribió Thomas Donohue.



Para Carlos González, director de Análisis y Estrategia Bursátil de Monex Grupo Financiero, la posición de las organizaciones empresariales es parte de las negociaciones, hay industrias que se hacen presentes en el Congreso.



“Las empresas pueden estar buscando disminuir impuestos; sin embargo, hay algunas a las que les convenga más que a otras, pero definitivamente se verían beneficiados por el descenso de impuestos.



La renegociación del TLCAN no es excluyente, ya que quieren que se mantenga el Tratado, pero quieren bajar impuestos”, señaló.



SHCP EVALÚA LA PROPUESTA ESTADOUNIDENSE Y AÚN NO TIENE UN PLAN



La Secretaría de Hacienda reconoció que no tiene suficientes elementos para crear un plan de acción frente a su posible aprobación.



De acuerdo con José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la dependencia está evaluando con cuidado la propuesta de reforma tributaria en Estados Unidos.



“Es importante entender de mejor manera la propuesta y ver sobre todo cómo se va delineando y la forma última que ocupe. En términos generales no sólo México, sino todo el mundo, estamos atentos; pero al día de hoy no tenemos suficientes elementos para evaluar en términos de una posible reacción”, advirtió el responsable de las finanzas públicas del país.



Con información de Clara Zepeda, Rubén Rivera y Reuters*