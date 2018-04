Sector textil se ve ‘contra las cuerdas’ con TPP-11

La ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) por parte del Senado la semana pasada no vino acompañada de la carta paralela prometida para la eliminación de la lista de escaso abasto, un aspecto negociado por EU que pondría ‘contra las cuerdas’ al sector textil y del vestido, aseguró José Cohen, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex).

La lista de escaso abasto permite la evasión de la regla de origen para los productos que se importan, explicó Cohen en entrevista.

“Principalmente los beneficiados en este caso serían Malasia, pero especialmente sería Vietnam, porque esto les permitiría no cumplir con regla de origen, y es lo que hacen hoy, también no hay que equivocarnos, como lo he dicho, Vietnam hoy exporta al mundo textiles por aproximadamente 32 mil millones de dólares y sus materias primas principalmente provienen de China, entonces realmente lo que Vietnam está exportando al mundo son todas estas prácticas desleales y una explotación de su mano de obra”, dijo el empresario.

La lista de escaso abasto fue un aspecto negociado en el TPP original por Estados Unidos y representa los intereses de las grandes cadenas, almacenes y tiendas departamentales de ese país, aseguró el directivo.

El efecto que este mecanismo tiene sobre la confección es que permite que los países del CPTPP usen insumos de naciones externas a los que conforman el acuerdo bajo el argumento de que no hay abasto de insumos, logrando así productos con precios más bajos que los del mercado.

El empresario aseguró que en el caso de esta lista, el sector esperaba la carta paralela, ya que influye en más de tres cuartas partes de las fracciones arancelarias y afecta los periodos de desgravación arancelaria pactados; para Malasia dichos periodos son de 16 años y para Vietnam de 13 años.

“(La lista de escaso abasto) le pega al 80 por ciento de las fracciones arancelarias, y por ende modifica cualquier periodo de desgravación que se ha logrado”, señaló Cohen.