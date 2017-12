Sector manufacturero de EU no quiere ‘soltar’ el TLCAN

Las exportaciones del sector manufacturero de Estados Unidos a México y Canadá se han triplicado desde que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor, pasando de 129 mil millones a 446 mil millones de dólares.



“Nuestros vecinos norteamericanos compran más bienes manufacturados hechos en Estados Unidos que nuestros 10 más grandes mercados de exportación combinados”, mencionó John G. Murphy, vicepresidente de política internacional de la US Chamber of Commerce.



En el caso del sector de automotriz y de autopartes de EU, la producción de coches pasó de 5.6 millones de vehículos en 2009 a 12.2 millones en 2016; casi la mitad de camiones ligeros y coches de pasajeros producidos en el país van a Canadá y a México, según la American Automotive Policy Council. Además, de 2011 a 2016, se añadieron 130 mil empleados al sector.



Una potencial salida del TLCAN o la reestructuración de las reglas de origen, propuesta de EU sobre las mesas de renegociación, movería las tarifas y pondría barreras al comercio, lo que, de acuerdo con Murphy, afectaría a las cadenas de suministro y crearía incentivos para trasladar los empleos de EU al extranjero.



En el 2016, México exportó el 77 por ciento de los automóviles fabricados en el país a EU (más de 2 millones 133 mil vehículos), según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.



En el caso del área textil, México también es el principal mercado de importación de Estados Unidos: más de un tercio de sus hilados y las telas son exportadas a México.



El mismo efecto dominó de un futuro sin TLCAN que se presentaría en el sector automotriz también aparecería en la industria textil, terreno en donde hay propuestas para incrementar las reglas de origen.



De acuerdo con la US Chamber of Commerce, esto sacaría las cadenas de suministro de la región occidental del mundo.



En el sector de la comida procesada, en 2015, más de 39 mil millones de dólares se exportó a México y a Canadá, esto significa un crecimiento de más de 35.7 mil millones de dólares en las exportaciones a dichos países desde 1993.



Esta curva ascendente en la venta a sus vecinos llevó a los fabricantes de comida y bebida a aportan el 16 por ciento del valor total de los envíos de todas las plantas de manufactura de EU, mismas que emplearon a 1.5 millones de trabajadores, cerca del 14 por ciento de todos los empleos de manufactura del país, según el American Farm Bureau Federation (AFBF)



De acuerdo con la AFBF, previamente a que el acuerdo entrara en vigor, algunos productos eran gravados con entre 20 y 40 por ciento de aranceles, por lo que la eliminación del tratado reduciría las exportaciones y, por ende, los trabajos del país norteamericano.



Otros de los posibles afectados serían los pequeños y medianos empresarios. Tan sólo 40 mil manufactureras de pequeño y mediano tamaño exportan a México y a Canadá, según el Departamento de Comercio del país.



En el 2014 el valor total de las exportaciones de este tipo de compañías representó más de 69.5 mil millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio de EU.