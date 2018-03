Sector financiero mexicano es ‘machista’

Convención Bancaria Asociación de Bancos de México Convención Bancaria

En el sector financiero mexicano “sí existe” una actitud machista, ya que está dominado por hombres que incluso en sus propios bancos no ven a las mujeres como sus pares, consideró Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México.

Sin embargo, la funcionaria reconoció que en su llegada a la Junta de Gobierno del banco central fue bien recibida por sus colegas.

“ Me queda claro que no tienen una actitud de apertura, no ven a las mujeres de sus propios bancos como pares" Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México

En entrevista con El Financiero, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se le cuestionó si percibía en el sector financiero mexicano un “Club de Toby”, ya que hay pocas mujeres en altos puestos directivos, y la subgobernadora reconoció que no existe del todo una actitud de apertura, al ser en un sector dominado por hombres. “He tenido conversaciones con integrantes del sector, me queda claro que no tienen una actitud de apertura, no ven a las mujeres de sus propios bancos como pares”, afirmó.

No obstante, mencionó que esto es un tema cultural, por lo que no culpa a los directivos, “así crecieron y no necesariamente es una actitud alevosa o abusiva”, mencionó.

Desde finales de enero de este año Irene Espinosa Castellanos, se convirtió en la primera mujer en asumir un cargo dentro de la Junta de gobierno del Banco de México, al ser nombrada subgobernadora.

Aseguró que fue bien recibida por todos sus integrantes e incluso tiene la percepción de que ellos ya consideraban que se necesitaba la llegada de una mujer al grupo, por lo que si bien, el banco llega tarde a esta apertura, están dadas las condiciones para que pueda darse bien y fluido.

Agenda de trabajo

La funcionaria adelantó que trabajará en el fomento a la cultura financiera, el impulso de políticas laborales igualitarias, como la paternidad activa, y su visión como economista, extesorera de la Federación y mujer dentro de la Junta de Gobierno del Banco de México, dijo, influirán en su posición en la definición de la política monetaria.