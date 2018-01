Se desinflan ingresos presupuestarios y caen 3.7% en 2017

Los ingresos del gobierno federal se "desinflaron" en 2017 por primera vez en los últimos 8 años, debido, principalmente, a una menor recaudación por Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas, pues el gobierno mantuvo un estímulo a los combustibles.



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que ese año, se registraron ingresos presupuestarios del sector público por 4 billones 947 mil 160 millones de pesos, lo que implicó una caída de 3.7 por ciento en términos reales respecto de 2016.



Lo que representa la primera caída desde 2009, año en que los ingresos disminuyeron -6.9 por ciento real.



Sin embargo, los ingresos totales de 2017 fueron mayores en 586 mil 247 millones de pesos a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación, de acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2017.



Esto, debido a un aumento de los ingresos no tributarios, principalmente, por el Remanente de Operación del Banco de México de 407 mil 951 millones de pesos, así como por mayores ingresos tributarios que alcanzaron 115 mil 433 millones de pesos, en particular el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que compensó los menores ingresos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los combustibles.



Ingresos tributarios



Los ingresos tributarios ascendieron a 2 billones 854 mil 799 millones de pesos, 115 mil 433 millones de pesos por encima del programa presupuestario, pero 0.9 por ciento menor en términos reales a lo observado en 2016, lo que se debe principalmente a la caída en la recaudación por el IEPS a gasolinas.



De acuerdo con los datos de Hacienda, los ingresos tributarios no tenían una caída desde 2012; de hecho, las estadísticas muestran que dentro del periodo de los últimos 5 años, el 2015 ha sido el mejor año en crecimiento de ingresos tributarios con un aumento de 27.2 por ciento. En 2014 entró en vigor la última reforma fiscal hecha por el gobierno mexicano.



Hacienda indicó que si se excluye el IEPS a combustibles, se observa un crecimiento en la recaudación de 2 por ciento real con respecto a 2016.



“Al interior destaca el incremento real del sistema renta de 4.3 por ciento, del impuesto a los autos nuevos de 9.7 y del IEPS sin combustibles de 6.4 por ciento, mientras que el IEPS de gasolinas muestra una caída real de 26.4 por ciento y el IVA de 2.8 por ciento”, apuntó.



En tanto, los ingresos petroleros se ubicaron en 827 mil 260 millones de pesos, monto superior en 39 mil 942 millones de pesos con respecto a lo aprobado pero 1.1 por ciento menor en términos reales a los obtenidos al cierre de 2016.



“Esto obedece a la aportación patrimonial del gobierno federal a Pemex en 2016 por 160.7 mil millones de pesos. Si se excluye esta operación de la base de comparación, los ingresos petroleros aumentan 24.1 por ciento real debido al incremento en el precio promedio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo y al crecimiento del precio del gas natural, de 32.7 y 37.6 por ciento, respectivamente, con respecto a 2016. Estos efectos fueron contrarrestados en parte por la disminución en la producción de petróleo de 9.7 por ciento”, subraya.