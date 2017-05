SCT se deslinda de validación de Tecnoradio

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se deslindó de la validación de los requisitos que Tecnoradio presentó para poder participar en la licitación de estaciones de radio de AM y FM, al señalar que el IFT es la autoridad para determinar qué participantes cumplen con los requerimientos de acuerdo a la normatividad aplicable.



La dependencia federal precisó, a través de un comunicado, que conforme a lo establecido por la Constitución así como por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, emitió una opinión técnica no vinculante al IFT, entre otros, sobre el otorgamiento, la prórroga y revocación de concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.



En ese sentido, la SCT detalló que no le corresponde verificar la declaración de un participante sobre sus vínculos comerciales, familiares o potenciales conflictos de interés. Asimismo, reiteró que los procesos licitatorios que conduce el instituto son exclusivos del IFT.



Lo anterior, con base en la información que el propio instituto le remite para tales efectos; lo cual, asegura, realizó en tiempo y forma, concretamente con respecto a la empresa Tecnoradio.



“La SCT no puede solicitar más información que la que el IFT requirió a los participantes de la licitación conducida por dicho organismo autónomo. Mucho menos, puede sustituir al IFT en su función de determinar una posible relación o conflicto de interés de los participantes en la licitación con algún Agente Económico Preponderante o con otros integrantes de la industria”, señala el documento.



La dependencia, bajo la tutela de Gerardo Ruiz Esparza, puntualizó que tampoco es el filtro de los procesos de licitación del IFT de manera tal que determine quiénes participan.



Esta postura se da luego de que el instituto comunicara que evaluará si la empresa Tecnoradio será descalificada del concurso o recibirá algún tipo de sanción de comprobarse si omitió información en relación a los vínculos que pudiera tener con personas de la industria radiofónica.



En columnas periodísticas trascendió que Tecnoradio tiene vínculos con uno de los principales socios de Radiorama, el grupo con el mayor número de estaciones en el país, lo cual no notificó al órgano regulador. De acuerdo con las bases de licitación, esta empresa debió de informar de cualquier tipo de relación hasta de cuarto grado con miembros de la industria.



Tecnoradio es una empresa que en la subasta fue considerada como nuevo entrante en la industria, por lo cual obtuve descuentos de millones de pesos en la oferta por 34 estaciones de FM y 3 en AM, por las que ofreció alrededor de 288 millones de pesos.