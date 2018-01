SAT refuerza vigilancia para evitar erosión de la base por reforma de EU

A un mes de que entró en vigor la reforma fiscal en Estados Unidos, la cual redujo de 35 a 21 la tasa corporativa, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzó la vigilancia para evitar la erosión de la base de contribuyentes con operaciones en ese país con tal de aprovechar la baja en el gravamen empresarial.



"Estamos reforzando todos nuestros mecanismos para asegurar que aquellas empresas que pudieran tener operaciones en Estados Unidos no transfieran sus utilidades a ese país para aprovechar la tasa más baja", señaló el jefe del SAT, Osvaldo Santín.



Entrevistado al término del conversatorio realizado para conmemorar los 70 años de la Procuraduría Fiscal de la Federación, dijo que el fisco está enfocado en vigilar los precios de transferencia, las operaciones entre partes relacionadas y todo aquello que pudiera representar una simulación que erosionara el pago de impuestos aquí en nuestro país.



"El SAT lo que tiene que hacer y que está haciendo es cuidar que las empresas que tienen operaciones internacionales no erosionen la base sobre la cual pagan los impuestos mediante la transferencia de utilidades a otras jurisdicciones con tasas impositivas más bajas", afirmó.



Santín dijo que el cambio de domicilio por parte de empresas americanas establecidas en México "no tiene efecto porque de acuerdo a tratados internacionales, las empresas deben pagar el impuesto donde llevan a cabo su actividad y donde generan el valor, por ejemplo, si se tiene una planta industrial aquí en el país donde manufacturan cualquier bien, el valor que se genera derivado de esa actividad tiene que pagar el impuesto en el país donde está la actividad y se genera el valor".