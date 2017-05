SAT podría multar con 90 mdd tras envío irregular de dinero desde EU

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría multar con aproximadamente 90 millones de dólares a los involucrados en un millonario envío de dinero desde Estados Unidos que fue decomisado el año pasado en la aduana de Toluca, pese a que el origen de los fondos parece ser legal.



El órgano tributario informó en octubre que había detectado un paquete que contenía documentos financieros por un valor de 450 millones de dólares de una compañía estadounidense a una empresa con base en la Ciudad de México.



Las autoridades dijeron en ese momento que los recursos podrían estar relacionados con la evasión de impuestos o el lavado de dinero.



Pero el jefe del SAT, Osvaldo Santín, explicó que la indagatoria sobre la incautación mostró que el dinero es de origen legal, aunque no dio más detalles.



"Ya se identificó que es de origen legal", dijo. "En virtud de esto no hay un delito por lavado de dinero. Estamos en este momento determinando si es procedente la aplicación de una multa o no por no haber hecho la declaración correspondiente", añadió.



El SAT no ha revelado los nombres de las empresas involucradas, pero dijo que el documento sigue en su poder hasta que se determine si es aplicable alguna sanción.



El administrador general de Aduanas del SAT, Ricardo Treviño, agregó que la transacción tuvo lugar entre dos firmas financieras y explicó que se debería emitir una resolución final sobre el caso a más tardar en agosto.



"Ya se han presentado ambas partes y han venido dando su explicación de la operación. Esto es un proceso que está en investigación", comentó Treviño, quien remarcó que de aplicarse una multa, "sería cerca de mil 700 millones de pesos", equivalente a unos 92 millones de dólares con el tipo de cambio actual.