S&P pone en 'default selectivo' a la petrolera venezolana PDVSA 

PDVSA no ha podido cumplir con los pagos del cupón de sus notas 2027 y 2037. (Bloomberg)

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's rebajó este martes la nota de la deuda de la estatal venezolana PDVSA a la categoría de 'default selectivo' desde "CC", luego de que los acreedores no recibieron el pago del cupón de dos bonos de la petrolera dentro de los plazos establecidos.



"Entendemos que PDVSA no ha podido cumplir con los pagos del cupón de sus notas 2027 y 2037 dentro del período de gracia de 30 días calendario (o los tenedores de los bonos no recibieron los fondos antes de esa fecha), lo que constituye un evento de default bajo nuestra metodología", dijo la agencia en un comunicado.



S&P agregó que, bajo las actuales sanciones que enfrenta Petróleos de Venezuela y su difícil posición de liquidez, es incierto si la estatal podrá pagar el resto de los vencimientos de su deuda dentro del período de gracia.



El Gobierno de Venezuela dijo que inició este martes el pago de los intereses de su deuda soberana y cumplió también con otro pendiente de la petrolera estatal PDVSA, en medio de la creciente incertidumbre en el mercado sobre la solvencia del país petrolero.