Ross quiere que la norma de origen para los autos suba a más de 70%

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, quiere que el contenido norteamericano en automóviles construidos en Estados Unidos, Canadá y México sea superior a un 70 por ciento tras la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo el viernes el jefe del mayor sindicato del sector privado de Canadá.



Jerry Dias, presidente nacional de Unifor, dijo que sugirió en una reciente reunión con Ross que el nivel de contenido se elevara al 70 por ciento desde el actual 62.5 por ciento, y que el secretario de Comercio de Estados Unidos sugirió un nivel "más agresivo".



Ross ha defendido durante mucho tiempo el fortalecimiento de las normas de origen para la industria automotriz, como una forma de recuperar la producción del sector desde Asia y otros países que no son miembros del TLCAN.



La Ciudad de México es escenario de la segunda ronda de negociaciones para reformar el TLCAN, en las que se espera discutir las reglas de origen como parte de la agenda de las 25 mesas instaladas.



Los negociadores estadounidenses, sin embargo, podrían no revelar objetivos específicos de reglas de origen hasta las rondas posteriores, según los grupos de presión de la industria automotriz.



"En justicia a Wilbur, él era más agresivo que yo", declaró Dias a reporteros, refiriéndose al nivel de contenido norteamericano deseado por Ross.



Dias dijo que cree que una regla del 70 por ciento sería un paso en la dirección correcta para la industria, que ha visto emigrar empleos desde Estados Unidos, Canadá y México, y ayudaría a trasladar la producción de algunos componentes electrónicos automotores y otras partes desde Asia y Europa hacia América del Norte.



No fue posible contactar inmediatamente a un portavoz de Ross en Washington para que realizara comentarios.



Dias dijo que las reglas de origen más estrictas del TLCAN son sólo una pequeña parte de los esfuerzos para recuperar empleos en el sector manufacturero y que se necesitan estándares laborales mucho más fuertes en México para aumentar los salarios, que están muy por debajo de los de Estados Unidos y Canadá.



Agregó que está de acuerdo con la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de terminar con el acuerdo trilateral de 23 años si no es posible mejorarlo lo suficiente.



"El TLCAN ha sido un desastre para los trabajadores en Canadá, México y Estados Unidos, así que cuando amenaza con alejarse de él, está bien. Ahora necesitamos reconfigurar cómo arreglamos las cosas", dijo.



Al mismo tiempo, Dias dijo que Trump no era "un aliado" de los sindicatos y lo describió como "totalmente loco".