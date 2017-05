GUADALAJARA.- El robo de hidrocarburos y la economía ilícita que lo rodea crean incertidumbre en las empresas extranjeras de gasolina que llegan a México, refirió en entrevista con El Financiero, Pablo González Córdova, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas).



Ante el proceso de liberalización del precio de las gasolinas, la presencia de las empresas extranjeras es indispensable para la existencia de una competencia real. Sin embargo, esta se ve frenada ya que existe una fuerte preocupación en las empresas internacionales por el alto robo de gasolina que supera los 40 mil millones de dólares en pérdidas, a pesar de las medidas de seguridad anunciadas por el Gobierno federal.



"(El robo) es la principal complicación para la llegada de los nuevos agentes económicos como Shell, Mobil, y Chevron, quienes pueden vender productos de gasolina de otra calidad y de otro pecio; entonces estamos en un proceso en el que no hay una definición todavía absoluta de que la liberación de precios en México se pueda cumplir, hasta ahorita es el papel nada más", aseguró el empresario.



Asimismo, González Córdova explicó que el temor de los corporativos es por tener que asumir las pérdidas generadas por el robo de combustible, "la presencia del crimen organizado en los poliductos y en todos los procesos de distribución de las gasolinas petróleos en México, es el motivo, hay peligro para que los corporativos creen sus instalaciones y construyan la infraestructura".



Consideró que no hay manera para resolver el problema de seguridad en torno a este sector para rentar la infraestructura, abastecer a las gasolineras y servir al público.



"Si hay un robo lo tiene que pagar el que lo rentó, que seríamos nosotros o el extranjero, y eso no es rentable", acotó.



YA VIENEN



Pese a las preocupaciones, Shell abrirá sus primeras gasolineras este año en México en el centro del país, bajo el esquema de estaciones propias y franquicias.



Otra empresa es Exxon Mobil, que planea invertir unos 300 millones de dólares en México en los próximos diez años, y abrirá su primera estación de servicio, también en el centro del país para el tercer trimestre de 2017.



Esta empresa ha mantenido su presencia en México por más de 130 años con otros negocios, como químicos, lubricantes y recientemente apostando al sector de exploración de petróleo y gas.