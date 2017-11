Reto "largo y difícil", dice negociador principal de Canadá

Steve Verheul, negociador en jefe de la delegación canadiense, declaró este viernes que la negociación apenas inicia no sin retos o complicaciones. “Este es el primer día, la negociación es un reto pero vamos bien, aunque es un largo camino”, comentó.



La Quinta Ronda de Negociaciones dio inicio este viernes a las 9 de la mañana, puntualmente, en diferentes salones del Camino Real, en donde no estarán presentes los Ministros, Ildefonso Guajardo de México; Robert Lighthizer de Estados Unidos, ni Chrystia Freeman de Canadá.



En el recinto en la zona de Polanco de la Ciudad de México, la seguridad es estricta con quien no porte un gafete de acreditación de color rojo o verde como parte de los equipos negociadores.



En los cuatro días de duración del evento se estarán discutiendo en 30 mesas paralelas temas relacionado a servicios, industria textil, propiedad intelectual, telecomunicaciones, comercio transfronterizo y prácticas regulatorias.



La Ronda ha sido descrita como una de las más técnicas lo que se puede constar por la falta de los propios ministros que han dejado el periodo en mano de los jefes negociadores: Kenneth Smith de México; John Melle de Estados Unidos, y el propio Steve Verheul por Canadá.