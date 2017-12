México falla en castigar a quienes lavan dinero: reporte

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fiscales de México no han logrado castigar sistemáticamente a quienes lavan dinero y las autoridades tributarias son muy laxas con potenciales focos de dinero sucio como las firmas de bienes raíces y de productos de lujo, según el borrador de un informe sobre la lucha del país contra las finanzas ilícitas.



El reporte del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un ente intergubernamental creado para establecer los estándares de lucha contra el financiamiento ilícito, dice los pequeños logros de los fiscales mexicanos en el combate a las enormes redes financieras de narcotraficantes y funcionarios corruptos.



México ha disminuido la cantidad de condenas, de acuerdo con datos del reporte. El país ya estaba detrás de pares como Colombia y Brasil, que han avanzado en la creación de fiscales independientes.



"El lavado de dinero no es investigado y perseguido de una manera sistemática y proactiva", señala el borrador, visto en parte por Reuters y cuya publicación está prevista para principios de enero.



La Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters para esta historia.

México es la mayor fuente de drogas ilegales para Estados Unidos y las autoridades de ambos países han recibido críticas de organizaciones civiles por dejar las finanzas de estos grupos delictivos en gran parte intactas.



El informe de más de 200 páginas elogia los esfuerzos para poner orden en el sector bancario mexicano luego de que investigaciones de Estados Unidos a mediados de la década del 2000 mostraron que los bancos mundiales procesaron miles de millones de dólares en efectivo del narcotráfico.



Funcionarios mexicanos dicen que las regulaciones más estrictas eliminaron mucho dinero ilícito del sistema bancario.



Sin embargo, el reporte de GAFI dice que las autoridades tributarias mexicanas no hicieron lo suficiente para monitorizar negocios clave fuera del sector financiero que son utilizados para lavar dinero, como el inmobiliario.



Desde 2014, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha tenido poderes para auditar a más de 64 mil empresas consideradas de alto riesgo, pero sólo asignó a 16 funcionarios para investigar estas compañías. Desde 2014 han auditado 118 firmas y profesionales o menos del 0.2 por ciento, añade el borrador.



La falta de un registro nacional de accionistas le ha hecho más difícil a las autoridades seguir las rutas del dinero usadas por bandas de narcotraficantes y funcionarios corruptos para ocultar los fondos mal habidos, de acuerdo al reporte.



El borrador fue elaborado en reuniones a puertas cerradas en Buenos Aires el mes pasado.



Un borrador anterior preparado por un equipo de funcionarios liderado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue más duro, de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el tema. El FMI no respondió a una solicitud de comentarios.



El borrador anterior decía que había una pobre coordinación entre funcionarios financieros, fiscales y fuerzas de seguridad en México y señalaba una débil cooperación con Estados Unidos, dijeron las fuentes. No obstante, funcionarios mexicanos convencieron a asesores de bajar el tono del informe, dijeron.



Durante las reuniones en Argentina, el Gobierno de México dijo en un comunicado que el informe identificó áreas de mejora en la lucha contra el dinero sucio, pero que "afirma que existe una buena coordinación entre autoridades y una extensa cooperación internacional".



Escasas incautaciones, pocas condenas



México está haciendo pocos avances en confiscar dinero ilícito, según las propias estimaciones del Gobierno.



Datos en un informe proporcionado por México muestran que el país incautó sólo 32.5 millones de dólares en 2016. Eso representa menos del 0.1 por ciento de los 58 mil 500 millones de dólares en ganancias ilícitas que el Gobierno calcula son generadas anualmente por el crimen organizado.



Además, se han realizado menos investigaciones que en años anteriores basadas en información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que funciona dentro de la estructura de la Secretaría de Hacienda, señala el informe.



Establecer una UIF sofisticada que se enfoque en grandes operaciones es más efectivo para combatir eficazmente el lavado de dinero que basarse en los casos que surgen de operaciones de rutina policíacas o aduanales.



Sin embargo, sólo ocho por ciento de las investigaciones en México se basaron el año pasado en los informes de la UIF, según los datos del reporte de GAFI. Eso está por debajo del promedio de alrededor del 15 por ciento que tenía el país en años recientes.



México está al final de una lista de los principales países con este flagelo en términos de sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero, dijo Edgardo Buscaglia, un experto en crimen organizado en la Universidad de Columbia.



Si bien las condenas basadas en datos de la UIF han crecido más de cuatro veces en Brasil y casi seis veces en Colombia desde el 2000, México ha visto disminuir el número, según datos compilados por Buscaglia hasta 2015.



"La Unidad de Inteligencia Financiera no se está enfrentando a las redes criminales", dijo Buscaglia.