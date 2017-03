Renegociación del TLCAN, sin ser rehén de tiempos

ACAPULCO.- En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) México no será rehén de los tiempos electorales, afirmó Luis Videgaray.



El secretario de Relaciones Exteriores dijo que se tiene que lograr un buen acuerdo para México, ya que con él se van a definir cuestiones que van a afectar el bienestar del país en las próximas décadas.



Durante su exposición en la 80 Convención Bancaria, indicó que el acuerdo tiene que hacerse bien y lo más rápido posible. “Es más importante hacerlo bien, y si además podemos hacerlo rápido, qué mejor”.



Por ello, mencionó que “lo que lo que no podemos hacer es ser rehenes de nuestros propios calendarios electorales”.



No queremos ir hacia atrás; queremos... fortalecer a las tres naciones y no regresar a proteccionismos



Detalló que la negociación del TLCAN será bajo las reglas del ‘fast-track’ y comenzará a mediados de este año, aunque advirtió que este proceso no será convencional, “por lo que hay que estar preparados, porque habrá sobresaltos”.



PROTECCIÓN A REMESAS

El funcionario destacó que entre los objetivos que busca México en la negociación es que las remesas deben permanecer sin afectarse, sin ponerles costos adicionales, lo cual será un tema prioritario.



Estos flujos, dijo, tienen un impacto en la economía muy importante, pero sobre todo, tienen una dimensión social, ya que son recursos que llegan principalmente a familias de bajos ingresos, resultado de un gesto solidario de quienes emigraron a Estados Unidos.



El funcionario enumero una serie de objetivos que busca el país en las negociaciones con su vecino del norte, entre las que también se buscará tener un modelo en el que la competitividad del país no se base en la mano de obra barata.





“El acuerdo debe permitir que ganen todos, principalmente los trabajadores en México, no podemos tener un modelo de competitividad internacional que se base en los bajos salarios”, dijo.



Videgaray enfatizó que también debe haber un compromiso por parte de EU en atender el problema de flujos de armas y dinero en efectivo que provienen de ese país y llegan de manera ilegal a las organizaciones criminales.



Consideró que la relación con Estados Unidos siempre ha sido prioritaria y lo que se resuelva en las negociaciones va a determinar la convivencia y la vida económica y social futura con ese país.



En su opinión, en esta negociación el país va a llegar a la mesa con apertura, con ideas frescas, a buscar que esto sea una negociación ganar-ganar, ya que al final de cuentas, la integración económica, genera mucho valor.



LÍMITES

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que en las negociaciones con EU existen algunos límites que han sido expresados a ese país, entre los que destacó que no se tolerará la violación a los derechos fundamentales de los mexicanos, y en su caso de ocurrir, se acudirá a las instancias internacionales.



Agregó que ha quedado claro que el país no participará en el financiamiento de ninguna barrera física.