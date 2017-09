Renegociación del TLCAN avanza, aseguran empresarios

En esta segunda ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el ‘cuarto de junto’ del sector privado que acompaña a los negociadores mexicanos aseguró que hay avances en el proceso.



Diversos líderes empresariales hablaron brevemente con EL FINANCIERO, previo a una recepción organizada en el Club de Industriales, y se limitaron a decir que había optimismo entre los empresarios y que la negociación avanza.



Al ser cuestionado sobre las versiones de prensa canadiense y estadounidense de que en esta segunda ronda los tres países del TLCAN no han logrado progresar, Francisco de Rosenzweig, socio de White & Case y asesor del ‘cuarto de junto’, aseguró que sí hay avances.



"(Las negociaciones) sí están avanzando", dijo de Rosenzweig.

En este sentido, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enrique Guillén, dijo que el que la negociación continúe es buena noticia.



"Las cosas siguen caminando. Afortunadamente la negociación sigue, no se ha parado, y creo que eso es una buena señal para todos", comentó Guillén.



En tanto que la presidenta de la American Chamber of Commerce en México (Amcham), Mónica Flores, aseguró que el ánimo es optimista.



El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, (Concamin), Manuel Herrera Vega, admitió que hasta ahora no hay ningún tema concluido.



"No hay conclusiones todavía concretas, pero te podría decir que vamos avanzando con paso firme y sobre todo con mucha responsabilidad", señaló Herrera.