Renegociación del TLCAN arrancó de forma positiva y ordenada: Meade

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) arrancó de forma positiva y ordenada, por lo que se envía una señal de certidumbre a los mercados financieros, dijo este lunes el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade.



"Yo creo que (el arranque) fue positivo en varios sentidos, después de esperar mucho tiempo, hoy tenemos la posibilidad de esperar un diálogo formal, un diálogo donde se transparentan cuáles son las expectativas que tiene cada uno de los diferentes países al amparo de la negociación y me parece que una buena noticia es que en esa primera ronda en términos generales se mantuvieron los temas, las expectativas y los intereses de lo que habíamos esperado", expuso.



El funcionario dijo que los mercados financieros saben que las negociaciones implican generalmente que las posiciones de las partes converjan durante las pláticas y que se vayan encontrando consensos, no obstante, en este caso la posición de los países ya se había externado y no sorprenden.



"Nosotros pensamos que en términos generales los anuncios, las ambiciones y expresiones alrededor del Tratado son las que ya se conocían, y lo que los mercados valoran es que estas diferencias y estas expresiones se canalicen en el marco de una renegociación ordenada", afirmó Meade.



Entrevistado al término del lanzamiento de la aplicación AforeMóvil, dijo que para la segunda ronda de negociaciones a realizarse en México, lo que se espera es afinar los objetivos y comenzar a traducir esos objetivos en textos puntuales.



"En el caso de los servicios financieros no se han intercambiado todavía textos y estamos en el proceso de identificar de cada una de las partes cuál es su ambición. La nuestra es clara, queremos servicios financieros bien integrados, creemos que en materia de servicios financieros el proceso de diálogo, comunicación e integración entre los de México con el resto del mundo se den de manera armónica", apuntó.



El titular de la SHCP añadió que más allá de los servicios financieros, México reafirma su postura de no utilizar el sistema cambiario para derivar ventajas en el comercio.