Reglas de origen de EU, sin sustento: Inside Trade

Una de las propuestas más espinosas puesta sobre la mesa por Estados Unidos en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN): las reglas de origen, habría sido lanzada sin recabar los datos necesarios para sustentarla, señalaron fuentes a Inside US Trade.



Las personas con conocimiento del tema aseguraron que la Oficina de Representación de EU (USTR, por sus siglas en inglés) lanzó la propuesta con la expectativa que las empresas estadounidenses del sector automotriz fueran aportando los datos necesarios en el marco del desarrollo de la negociación para informar del tema en las futuras rondas.



De acuerdo con una de las fuentes, la propuesta fue diseñada como el “inicio de un proceso para determinar el enfoque y los números correctos”, pero agregó que hasta la fecha “nadie se involucrará y la USTR no puede hacerlo sola”.



Tanto México como Canadá se han pronunciado contra la propuesta que pretende elevar el contenido norteamericano de los autos de 62.5 por ciento a 85 por ciento, del cual se pretende que 50 por ciento sea de contenido estadounidense.



Moisés Kalach, coordinador del Cuarto de Junto, dijo a El Financiero que en la última ronda intersesional de renegociaciones del TLCAN en Washington, el sector en México continuó en la posición de no aceptar la propuesta. “Entiendo que se están revisando muchas cosas técnicas… entender muy bien de dónde vienen los números de la propuesta americana”.

Focos La propuesta del gobierno de Trump es: que el contenido regional de la industria automotriz suba de 62.5 a 85 por ciento.



Del contenido regional propuesto: un 50 por ciento de los componentes deberán ser sólo de origen estadounidense.



Actualmente EU: ocupa la segunda posición a nivel global en ventas y producción de vehículos en el mundo.

Prohibir la manufactura en México



La intención detrás de la propuesta de Trump era prohibir la manufactura en México, indicaron al medio estadounidense fuentes en el Congreso de EU y del sector privado.



A pesar de que el objetivo de la USTR es que la industria automotriz se involucre al presentar datos y generar un diálogo informado, “el problema con la propuesta es que es tan inviable que es difícil para las empresas responder a eso”, aseguró una fuente de la industria.

Agregó que la propuesta que permanece sobre las mesas del TLCAN, “no es diferente a una retirada (del tratado)”.



La USTR niega todo lo que se está contextualizando y lo que se filtra alrededor de los supuestos objetivos de la regla de origen.



Las ventas de coches ligeros en EU alcanzaron en 2016 las 17.5 millones de unidades y su producción de coches de pasajeros llegó a 12 millones, lo que convierte al país en el segundo mercado en ventas y producción de vehículos a nivel mundial.