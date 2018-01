Reforma fiscal de EU detonaría 'tsunami' de controversias 

La reforma fiscal de Estados Unidos detonaría un "tsunami" de controversias internacionales a raíz de los cambios en su sistema tributario, México no escaparía de esta situación y este año podría ver un aumento en disputas fiscales por casos de empresas estadounidenses que aleguen doble tributación, como puede ser en el pago de impuestos sobre las utilidades, señalaron expertos.



Durante la 5 Reunión del Grupo Científico Viena: Disputas Fiscales Internacionales, donde participaron funcionarios de la ONU, Jeffrey Owens, director del Instituto de Políticas Fiscales Globales de la Universidad de Economía y Negocios de Viena, advirtió que viene "un tsunami" de conflictos fiscales internacionales.



"Esto obliga a los países a tener procedimientos para que se resuelvan las demandas y se evite la doble tributación. Las reglas de tributación deben de cambiar. Vamos a tener controversias y es probable que debamos llegar a un acuerdo sobre en qué país se está generando el valor agregado", apuntó.



Edson Uribe, subprocurador General de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), aseguró que por la reforma fiscal estadounidense, en México y otros países "surgirán disputas (por reforma fiscal), y aunque me gustaría ser cauteloso hasta que tengamos más información sobre los efectos de la reforma, sí te puedo asegurar que los conflictos surgirán".



Para ejemplificar, Uribe indicó que un contribuyente puede ser residente en Estados Unidos pero tener una representación para efectos fiscales en otro país, en esta situación, el tema es cuánto está pagando en esa representación.



Conforme al plan BEPS (Erosión de las Bases y Transferencia de Beneficios) de la OCDE, lo que toca hacer en esos casos es una redefinición del establecimiento para determinar si está pagando correctamente los impuestos.



Explicó que hoy por hoy, lo que hacen los países es compartir información al amparo de BEPS para ver si se pagan los impuestos adecuados, "hasta ahí está bien, el problema es que las acciones de BEPS cada estado o país las interpreta como mejor le convenga y ahí vendrá la agresividad en las auditorías a los contribuyentes".



Uribe añadió que el conflicto viene cuando ambos países quieren cobrar sobre la misma tasa de Impuesto Sobre la Renta, "ahí se da el fenómeno de la doble tributación, y si hay doble tributación entonces los negocios no se expanden, no hay desarrollo de la economía y hay incertidumbre del inversionista para seguir con su negocio".



Durante la reunión, los expertos coincidieron que ante la falta de un tribunal supranacional que ayude a resolver estas controversias internacionales, lo que se busca es que las autoridades fiscales generen procedimientos para resolver este tipo de disputas.



"Debemos contener la doble tributación. Uno debe entrenar a la legislación tributaria y en ese sentido hay mucho por hacer en cuanto a cambios a la legislación. La reforma fiscal de Estados Unidos presiona a los países pero más a México porque hay mucha inversión estadounidense en el país", mencionaron.