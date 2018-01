No se puede extorsionar por recursos, dice Hacienda a Corral

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Vanessa Rubio, afirmó que en cuanto al caso de Chihuahua "no se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda por recursos, la Secretaría se ha comportado conforme a Derecho y los recursos que no se comprometen en la Ley no se pueden politizar".



La funcionaria enfatizó que no se trata de pelear recursos sino de cumplir con lo que dice la Ley en la entrega de dinero público.



Junto con Fernando Galindo, subsecretario de Egresos, Rubio aseguró que la dependencia defenderá a los funcionarios que sean señalados por el Gobierno del estado de Chihuahua como presuntos responsables de no entregar recursos.



Hacienda sostuvo que para estar en posibilidad de firmar convenios durante este año para otorgar apoyos extraordinarios al estado de Chihuahua, esperará la resolución judicial que resulte de las acciones legales que emprenda el gobierno estatal sobre la licitud y viabilidad de este tipo de convenios.



"Hasta que se resuelva en los órganos normativos y judiciales en el ámbito de sus competencias, si el convenio está controvertido, lo que dice la Secretaría de Hacienda es que no se puede firmar uno nuevo hasta que se resuelva por las autoridades competentes", afirmó Fernando Galindo, subsecretario de Egresos de la SHCP.



En conferencia de prensa, explicó que en diciembre de 2017 se firmaron 4 convenios con el gobierno de Chihuahua, pero sólo uno fue pagado el 29 de diciembre, se trata de un convenio por 20.4 millones de pesos por concepto de proyectos del programa Fortalece.





En la @SHCP_mx con la disposición de seguir trabajando con todas las entidades federativas, en el marco del federalismo fiscal, como lo hemos venido haciendo desde el incio de la actual administración. — FERNANDO GALINDO (@F_GALINDO) 14 de enero de 2018



Los otros tres no se pagaron, uno por 44.8 millones de pesos no se pagó por un error en la cuenta bancaria a la que Hacienda depositaría los recursos a Chihuahua, el Gobierno presentó el 8 de enero de 2018 una cuenta válida pero ya no se hizo la transferencia porque el convenio correspondía al año fiscal de 2017.



Los otros dos convenios, por 35.3 y 700 millones de pesos cada uno, no fueron pagados porque no hubo suficiencia presupuestaria, esos convenios correspondían al programa Saneamiento Financiero y es para pago a proveedores, aguinaldos y en general gasto corriente.



Galindo dijo que "de acuerdo con la cláusula segunda de los convenios respectivos, no hubo disponibilidad presupuestaria. Al día de hoy no es factible normativa ni presupuestalmente realizar transferencia alguna relativa a dichos convenios en virtud de la vigencia anual de dicho presupuesto".





En ningún momento, se ha condicionado la entrega de los recursos que le corresponden al gobierno del Estado de Chihuahua. La @SHCP_mx siempre ha estado y estará a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. — FERNANDO GALINDO (@F_GALINDO) 14 de enero de 2018



El funcionario afirmó que el pasado 27 de diciembre se mantuvo comunicación con autoridades chihuahuenses para explicarles la situación de los 4 convenios.



La SHCP señaló que además de Chihuahua, a los estados de Tlaxcala y Zacatecas también les afectó la insuficiencia presupuestaria para cubrir recursos pactados en ese tipo de convenios, en este caso no fueron pagados al gobierno tlaxcalteca 150 millones de pesos y a los zacatecanos 189.4 millones de pesos.



Galindo mencionó que no se suspenderá la firma de estos convenios con Estados durante 2018, a pesar de que han sido criticados por organizaciones de la sociedad civil sobre que estos convenios bilaterales pueden prestarse a discrecionalidad en la entrega de recursos en año electoral.



"No está pensando en suspender la firma de estos convenios la Secretaría, si ustedes revisan el Presupuesto de Egresos de la Federación, estos programas presupuestales de saneamiento financiero y el programa de desarrollo regional están autorizados por la Cámara de Diputados, son legalmente factibles y ha sido el vehículo jurídico para apoyar a las entidades federativas que presentan alguna problemática durante el ejercicio fiscal", expuso.