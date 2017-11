3 razones para invertir en las fintech, según Ignia

En los últimos 18 meses, la empresa de capital privado Ignia no sólo ha levantado con un segundo fondo más de 100 millones de dólares sino que ha invertido en 15 empresas, la mitad de ellas enfocadas en Fintech, debido a que hay una necesidad de mejorar los servicios financieros en México.



Para Álvaro Rodriguez, cofundador del Fondo Ignia, los jugadores establecidos actualmente que otorgan servicios financieros en el sistema, son “caros, malos y lentos” por lo que están enfocados en fondear a las empresas Fintech que quieran realizar esta actividad de una manera más eficiente, y por ello buscan aún 10 empresas para invertir.



“Levantamos en el segundo fondo poco más de 100 millones de dólares en año y medio, hemos hecho 15 inversiones, la mitad de ellas en Fintech y la otra mitad en diferentes áreas como mercados de e-commerce, medios, entre otros; el enfoque particular en Fintech es que es una tecnología que busca llevar servicios financieros más eficiente”, subrayó.



En entrevista, Rodríguez Arregui, explicó que la tecnología permite otorgar de forma más rápida el servicio y que la diferencia con los jugadores establecidos es la regulación por lo que les es difícil hacer entender a los clientes, “operan bajo una camisa de fuerza y las Fintech no operan así, porque son pequeñas y ellos tienen al cliente como centro de su operación”.



Las Fintech, estiman, hoy tienen una mejor oportunidad de crecer y por eso el interés de invertir en ellas, ya que, explicó, se unen tres factores importantes “uno es que los reguladores hoy están con una actitud más pragmática y liberales y abriendo la puerta a estos nuevos jugadores; el segundo es que se ha reducido el costo de innovación y el tercer punto es que todo mundo ya tiene un teléfono inteligente que puede unir las ideas de las Fintech y eso se ha dado en los últimos tres años”.



Debido a ello, Ignia está muy interesado en invertir en las Fintech, además recordó dado su experiencia en el sector bancario, ya que participó en el Consejo de Administración de Compartamos, se mantienen en periodo de inversión y en un año o dos estarían pensando en otro fondo.



“Hemos invertido en 15 empresas y prevemos que para el 2018 sean alrededor de 25 en las que participemos y nos concentraremos en operar ese portafolio, las 10 empresas que faltan que elijamos para invertir en ellas podrían ser Fintech”.