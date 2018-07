¿Quiénes son los amigos de EU?, cuestiona Europa a Trump

La Unión Europea (UE) trató este lunes de quitar importancia a la última declaración polémica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó al bloque comunitario de “enemigo” de su país en vísperas de reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

En una entrevista con la cadena CBS News previa a la cumbre, emitida el domingo, Trump señaló que la UE junto a China y Rusia son adversarios económicos de Estados Unidos. "Creo que la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hacen en el comercio", señaló.

“La pregunta que debemos hacer a Estados Unidos es: ¿a quién considera amigo?”, dijo la jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, al llegar para una reunión con los cancilleres europeos, en Bruselas.

“Nosotros tenemos muy claro que Estados Unidos es nuestro amigo. Un cambio en la administración no cambia la amistad entre países y personas. Espero que la administración de Estados Unidos tenga también las ideas claras sobre quienes son sus amigos”, agregó.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, notó que Trump “viene diciendo lo mismo siempre”.

“No le gusta el multilateralismo. La Unión Europea es el súmmum del multilateralismo y no ha ocultado que este invento de la UE no le gusta. Probablemente la palabra 'enemigo' sea una hipérbole. Habrá querido decir que en materia comercial somos muy competitivos y tienen un gran déficit con nosotros. Interpreto que es así, porque de otra manera no lo entiendo”, dijo.

“Ahora parece que todo el mundo somos enemigos. Tenemos que tomar las afirmaciones (de Trump) con moderación”, minimizó el canciller francés, Jean-Yves Le Drian.

Más preocupado se mostró el jefe de la diplomacia alemana, Heiko Maas, al afirmar que la UE “ya no (puede) confiar plenamente en la Casa Blanca”.

“Para mantener nuestra alianza con Estados Unidos debemos reajustarla. La primera consecuencia clara es que debemos cooperar incluso más estrechamente en Europa”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, acusó de difundir noticias falsas a “cualquiera que diga que (la UE y Estados Unidos) son enemigos”.

Desde Beijing, donde participa en la 20 cumbre bilateral entre la mancomunidad y China, Tusk envió un mensaje directo a Trump: “Europa y China, América y Rusia, hoy en Beijing y en Helsinki, son conjuntamente responsables por mejorar el orden mundial, no por destruirla”.

“Espero que este mensaje llegue a Helsinki”, donde Trump se reúne este lunes con Putin, añadió.

Con información de Reuters.