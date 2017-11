¿Quién fue Milton Friedman y por qué todo economista debe saber su nombre?

El economista estadounidense de origen judío, Milton Friedman, fue fundador de la teoría monetarista, según la cual las fuerzas del libre mercado son más eficientes que la intervención pública a la hora de fomentar un crecimiento económico estable sin tensiones inflacionistas.



Friedman encontró un hogar cuando se unió a la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago en 1946. El también miembro del partido Republicano, pasó la mayor parte del resto de su carrera en esa casa de estudios, y permaneció estrechamente asociado a ella hasta su muerte en San Francisco en 2006.



Fue uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX, recibiendo todos los honores que se le pueden otorgar a un economista. Friedman fue galardonado con el Premio Nobel en 1976 y más tarde con la Medalla Nacional de Ciencia por su desarrollo del modelo de consumo de ingresos permanentes y por su trabajo sobre historia y política monetaria.

Su teoría seminal sobre el consumo -que los individuos gastan y consumen en base a las expectativas de ganancias a lo largo de su vida, no solo los ingresos actuales- es la precursora de los modelos modernos de decisiones de ahorro y consumo relevantes, tanto para la macroeconomía como para la microeconomía.



Fue elegido presidente de la Asociación Económica Estadounidense en 1967, y su discurso presidencial, El papel de la política monetaria, sigue siendo un clásico.



Su objetivo era proporcionar un marco para integrar la evidencia microeconómica y macroeconómica en el consumo y el comportamiento del ahorro como un insumo crucial en el estudio de la economía macroeconómica.



Para comprender el papel de la política macroeconómica, trabajó con Anna Schwartz para desarrollar una historia completa de la política monetaria. Su libro A monetary history of the United States 1867-1960.continúa siendo la referencia empírica importante para los estudiantes de economía monetaria.



Sus postulados representan la base fundamental de la práctica económica moderna. Así es como el Fondo Monetario Internacional y otros organismos económicos internacionales basan sus estudios y proyectos en el fundamento teórico desarrollado por Friedman.