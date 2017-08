¿Qué quieren las startups para el TLCAN 2.0?

Las startups y las pequeñas empresas podrían ser el eslabón que sirva para unir a México, Estados Unidos y Canadá en la mesa de negociaciones, pues los tres países han dicho que aprovecharán esta modernización del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) para incluir a las Pymes en la dinámica comercial regional.



Entre los puntos que los negociadores de los tres países podrían contemplar está una visa especial para este tipo de profesionales que buscan emprender, pues el capital humano es una de las bases para estas firmas, coincidieron expertos.



“Incluir en el NAFTA políticas que favorezcan la movilidad de talento técnico en particular me parece una enorme oportunidad”, dijo Federico Antoni, managing partner de ALLVP Venture Capital.



También ayudaría a que los emprendedores puedan levantar capital más fácilmente, pues muchos buscan emigrar a Estados Unidos porque las inversiones en capital emprendedor son mayores, añadió.



Otro elemento clave es la homologación de trámites y certificados para que tengan validez en toda la región, similar a los mecanismos que se usan en Europa, indicó Marcus Dantus, CEO de StartUp México.



“En Europa, si eres europeo, puedes comercializar a toda la zona, puedes cruzar fronteras con productos y servicios y eso es una gran ventaja que tienen como bloque, contra el nuestro”, expuso.



En este punto, la propiedad intelectual es clave, al grado que el escenario ideal sería tener un tipo de Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual que incluya a todo el bloque, para que con un sólo trámite, una innovación quede registrada en los tres países bajo el mismo costo, dijo Dantus.



En tanto, un capítulo dedicado a las empresas más pequeñas buscaría emparejar el piso para todos y no sólo beneficiar a las multinacionales. “Para que el libre comercio se arraigue, lleve beneficios sociales y genere empleo, tienen que contemplarse las cadenas de valor y en ese sentido las Pymes deben tener unas políticas públicas que les favorezcan”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



Para ello, agregó, se impulsarán la capacitación y el acceso a las tecnologías y al financiamiento.

