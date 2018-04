¿Qué piensa el negociador de AMLO en TLCAN sobre el acuerdo?

Jesús Seade Kuri, el elegido por Andrés Manuel López Obrador para, en caso de ganar la Presidencia, liderar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si es que no consolida un acuerdo antes, coincide con la posición del equipo negociador mexicano actual en temas complejos, como reglas de origen y resolución de controversias.

“Con base en mi seguimiento cuidadoso del proceso, creo que coincidimos con posiciones centrales que el equipo negociador de México ha mantenido, como son la importancia de tener reglas de origen apropiadas y equitativas, y preservar un sistema de solución de diferencias fuerte y efectivo”, dijo el también exsubdirector de la Organización Mundial del Comercio en entrevista con El Financiero.

El catedrático y exmiembro del Fondo Monetario Internacional, aseguró que las noticias que se reciben sobre la octava ronda no son claras, por lo que le parece fundamental que el secretario de Economía Ildefonso Guajardo y su equipo no se sientan bajo ninguna presión de terminar pronto las negociaciones “porque eso indefectiblemente te debilita”.

“Sería muy lamentable que concluyéramos un mal acuerdo sólo por terminar y cortar listones. Una negociación sobre la base de lo que se conoce ha sido la posición de México en las rondas anteriores aseguraría continuidad, cualquiera que fuera el equipo que forme el próximo gobierno”, agregó.

En cuanto a las posiciones que podría llegar a tomar en las negociaciones, Seade explicó que definirlas a estas alturas “sería negociar con megáfono”, lo que no sería sensato.

Los puntos Seade Kuri considera que es necesario tener reglas de origen "apropiadas y equitativas", así como un sistema fuerte de solución de controversias. La sugerencia Explicó que querer acelerar un acuerdo sólo para "cortar listones" pone en desventaja a los mexicanos, por lo que recomendó calma.

Con relación al TLCAN, AMLO aseguró recientemente en Ciudad Juárez, en el marco del arranque de las campañas presidenciales, que los resultados del acuerdo “han tenido un costo altísimo y limitados resultados”.

En el video en el que anunció el papel que desempeñaría Seade en caso de que llegue a la Presidencia, AMLO mencionó que “ojalá y no se firme nada hasta después de las elecciones, no por la precipitación se vaya a cometer el error de firmar algo que nos perjudique, que afecte a los productores nacionales, que no incluya el tema migratorio y que se asienten ignominias como la de la construcción del muro”.

Cabe recordar que Seade fue embajador de México en el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros (GATT) y uno de los encargados de llevar las discusiones que crearon la Organización Mundial del Comercio, donde fungió como subdirector en 1998.