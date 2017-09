Que menor gasto de gobierno no sea menor inversión productiva: IP

Ojalá que el menor gasto previsto por las autoridades hacendarias para el ejercicio federal de 2018 no signifique menor inversión productiva, ya que así es como se genera empleo, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



El presupuesto para 2018 entregado este viernes a los legisladores para su análisis y discusión considera un recorte al gasto “aunque no de las dimensiones del año pasado”, señaló el líder empresarial.



“Esperemos que en el presupuesto se discuta el recorte y se enfoque a que no haya posibilidades de bajar la inversión. Es importante que la inversión pública se mantenga y pueda incrementarse durante el 2018, y pueda completarse con la inversión del sector privado y fortalecer la inversión que genera empleos”, dijo en entrevista con medios.



Sobre menores recursos asignados a la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), vio con buenos ojos mantener el enfoque de austeridad.



“Austeridad en algunas dependencias que tienen que tener disciplina en el gasto, de tal manera que no se nos descompongan las variables macroeconómicas. Vamos a ir a la Cámara para ver el paquete. Esperamos que siga México en un camino de responsabilidad de las variables macroeconómicas”, señaló.



De cara a un año 2018 con particularidades como el resultado de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el proceso electoral, el representante del sector privado reiteró la confianza sobre las negociaciones del acuerdo e hizo un llamado a los legisladores para que sean productivos en la aprobación de legislaciones pendientes.



“Vemos que la negociación (del TLCAN) va en camino, hay que ser optimistas moderados, pero vamos en camino. Evidentemente tendremos algunos sobresaltos en la misma negociación de aquí a fin de año, pero las variables macroeconómicas de este segundo semestre van mejorando, excepto la inflación que necesitamos se controle para regresar al objetivo de 3 por ciento que es el mandato del Banco de México. Lo demás, un gasto ponderado pero suficiente, para no tener una inactividad en 2018 y un periodo de sesiones en el Congreso para tener productividad con las leyes que hacen falta en materia de seguridad, obra pública, regulación, de tal forma que la marcha del país no se interrumpa al final de este sexenio”, apuntó.

