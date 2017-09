¿Qué es lo que le preocupa a Mercado Libre de TLCAN 2.0?

El gigante del comercio electrónico en Latinoamérica, Mercado Libre, está preocupado por la intención de Estados Unidos de subir el monto permitido libre de arancel en compras por internet en los tres países del TLCAN.



En Estados Unidos, cuando se hace una compra por internet de un producto extranjero se puede adquirir dicho bien sin pagar arancel hasta por un monto máximo de 800 dólares, en tanto que en México es de 50 dólares y en Canadá menos de 20 dólares. A este tope que marca el punto máximo para evitar el pago de impuestos se les llama nivel de minimis.



"Con el planteamiento de EU de elevar el de minimis a 800 dólares, que probablemente no termine en ese nivel pero en otro punto, lo que va a terminar pasando es que va a facilitar el acceso de mercadería no sólo de EU, sino triangulándolo a través de Estados Unidos a México y eso va a poner en clara desventaja a las Mypymes mexicanas", dijo Ignacio Caride, director de Mercado Libre en México, entrevistado en el marco del congreso anual del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE).



La preocupación externada por Caride nace de la intención de empresas estadounidenses de comercio electrónico y paquetería que piden a sus autoridades se equipare el nivel de minimis en toda la zona en el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que actualmente se está renegociando con miras a apuntalar temas innovadores como la economia digital y el comercio electrónico.



Acceder a esta petición, según sus detractores, si bien podría ir en beneficio de los consumidores finales, pues tendrían la opción de comprar el mismo producto ofertado desde los tres países en las mismas condiciones arancelarias, también iría en detrimento de las pequeñas y medianas empresas de Canadá y México, puesto que las condiciones de competencia no serían equiparables para los tres países.



"El precio de un producto, cuando uno tiene un mercado más grande puede tener un precio menor en cada producto porque vende mayor cantidad de unidades y el mercado estadounidense es mucho más grande, por lo tanto, las empresas americanas, al vender mayor volumen, tienen menores costos", dijo Caride.



En 2016, Mercado Libre procesó más 8 mil millones de dólares en pagos a través de su plataforma en Latinoamérica y para este año planea invertir 100 millones de dólares en México.