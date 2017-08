Producción de gas, a mínimos de 15 años

Durante el primer semestre de 2017, la producción de gas natural en el país cayó a su nivel más bajo de los últimos 15 años, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).



La caída en la extracción del energético ha encendido las alarmas en la propia Secretaría de Energía (Sener), donde el titular de la dependencia, Pedro Joaquin Coldwell, dijo la semana pasada que la seguridad energética está ya en un estado “endeble”.



Lo anterior se debe a que el alta dependencia del gas extranjero podría provocar, ante alguna eventualidad, un paro en las principales industrias del país o hasta en las operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que utiliza el gas como principal materia prima para generar electricidad.

7,372 kilómetros De nuevos gasoductos se construirían en lo que resta del sexenio. Además, la IED para el sector alcanzó 925 mdd, una de las más altas en los últimos años.



En el reporte del 20 de julio, la propia Comisión señaló que en junio se importó el 80 por ciento del consumo nacional de gas natural.



Para Ramses Pech, analista de Caravia y Asociados, se necesita una nueva reforma en la que se les permita a las petroleras no pagar impuestos durante los primeros meses de producción.



“La cuenca de Burgos, que es la que puede competir con el gas que estamos importando, es de gas seco y no la están explotando por ahora. No están perforando y lo que debe de pasar es que primero vean si son rentables las inversiones en gas natural”, dijo Pech.



“Luego hay que hacer un plan en el que no se paguen impuestos los primeros seis meses, ahora recién aumentaron el límite de deducciones de 80 a 85 por ciento, pero no es nada”, expresó Pech.



El costo de perforar nuevos pozos de gas shale, que es a donde apunta la nueva política energética para rebalancear la producción fluctúa entre los siete y los 10 millones de dólares en México, mientras que en Estados Unidos el costo es de menos de la mitad: de entre dos y cuatro millones de dólares, agregó el analista.



Las provincias en donde se ha desplomado la producción de gas incluyen Burgos, Burros-Picacho, Sabinas y Veracruz, que son las de mayor producción nacional. Según la CNH, la perforación de pozos en estas cuencas ha disminuido desde 2006. Incluso, en lo que va de 2017, no se han perforados nuevos pozos.