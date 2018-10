Presupuesto para 2019 dará mayor confianza, asegura Alfonso Romo

El presupuesto federal para el ejercicio 2019 incluirá un fuerte recorte al gasto pero dará más confianza por su responsabilidad fiscal, señaló este jueves Alfonso Romo, quien será el encargado de la oficina de la Presidencia en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“El presupuesto lo van a conocer el 15 de diciembre, lo que les adelanto es que va a ser un presupuesto que dé todavía más confianza, con mucha responsabilidad fiscal. El presidente electo ha prometido mantener el superávit primario y no tener déficit fiscal”, dijo.

Advirtió que todos los programas se están revisando porque “viene un recorte fuerte al gasto”, pero señaló como inamovibles a los programas sociales de apoyo a los adultos mayores y el de jóvenes por un mejor futuro.

Entrevistado al término de su encuentro con los miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al ser invitado a su reunión mensual de Consejo, Romo mencionó que se están analizando todas las necesidades para ir ajustando el presupuesto.

“Del presupuesto vamos a ver cuánto tenemos, cuáles son los retos y lo vamos a presentar en la fecha indicada. No nos adelantemos a que si alcanza o no alcanza. No alcanza. A mí cuando me han presentado como empresarios presupuestos, el primer presupuesto que me presentan no alcanza y después se va ajustando”, apuntó.