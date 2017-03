Ante muro, Guajardo llama a empresarios mexicanos a pensar en prestigio sobre negocios

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que las empresas que quieran participar en la construcción del muro de Donald Trump, entre la frontera de México y Estados Unidos, deben pensar antes en su prestigio en el mercado nacional.



"Hay cosas más importantes que los negocios, que son los principios... Las empresas deben pensar en su prestigio en México, donde los mexicanos no queremos ese muro", comentó el funcionario en la clausura del LXIX Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero).



Dijo que a pesar de esto, no emitirán ninguna medida en contra de las empresas que participen en el muro, pues México es un país libre y que no aplica represalias en contra de las compañías que están en su derecho de hacer negocios.



"Por su prestigio, no participen en el muro", dijo Guajardo a los empresarios acereros que también hacen materiales de contrucción.