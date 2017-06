Precio del gas bajará por la competencia: CRE

Luego de que el Banco de México reportara que las bajas en el precio internacional del combustible no se han reflejado en este país, la Comisión Reguladora de Energia (CRE) hizo énfasis en que con el tiempo el mercado irá descartando a los participantes que vendan con precios más caros.



“Se espera que, en los próximos meses, los distribuidores que venden gas L.P. a precios más altos, empiecen a perder mercado con respecto a los que ofrecen mejores alternativas”, indicó la autoridad del sector gasero.



Dado que ya existe un mercado abierto de gas L.P. por la que cada distribuidor determina su precio de venta, ya existen, en las mismas ciudades, diferencias hasta de un peso por kilogramo según la empresa con la que se contrate el servicio.



“(La CRE) publica en su sitio web los precios que cada distribuidor ofrece en toda la República para que las familias puedan elegir aquellos que más les conviene en precio y calidad.



FOCOS Contexto. El Banco de México señaló que el mercado mexicano de gas L.P. no refleja la caída global en el precio del combustible.



Apertura. A partir de la liberalización del precio del gas L.P. el 1 de enero de este año, lo distribuidores aumentaron sin control aparente.



Discrepancias. De acuerdo con Banxico, mientras que los precios al productor han aumentado 8.6%, al consumidor han subido hasta 17.3% en promedio.



“Existen distribuidores que ofrecen el gas L.P. con diferencias en precio que pueden ser hasta de un peso por kilogramo”, dijo la Comisión consultada vía electrónica.



El regulador difirió con el análisis de Banxico al señalar que fue incorrecta la comparación que hizo el banco central toda vez que comparó precios internacionales con nacionales desde diciembre de 2016 (cuando aún no estaban liberalizados los precios en México).



“Cabe precisar que la nota de Banco de México establece que los precios al productor se incrementaron 8.6 por ciento entre diciembre de 2016 y abril de 2017, pero lo compara con una caída en referencia internacional inadecuada.



“Esta comparación no es correcta debido a que la referencia internacional no aplicó en México en diciembre de 2016 puesto que los precios aún se determinaban bajo un esquema administrado”, indica la respuesta.



En entrevista posterior, Susana Cazorla, titular de la unidad de gas L.P. de la CRE, reconoció que ambas instituciones observan un impacto en los precios, aunque “el análisis de Banxico es muy técnico, muy bien hecho”, dijo.