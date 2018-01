Precio de la tortilla no puede subir por 'decreto' y él explica por qué

Aunque existe la amenaza de que el precio de las tortillas se eleve entre 1.50 y 3 pesos por el encarecimiento de los insumos para su producción, hacer ese ajuste podría ser no tan sencillo.



De acuerdo con Ernesto Camacho, presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías Cinteotl (Unimtoc), que agrupa a productores de ocho entidades del país, la competencia en el mercado de tortillas "sí funciona", por lo que no es posible elevar el precio de un momento a otro, pues podría afectar directamente a las ventas.



"Más o menos desde agosto los insumos han subido un 30 por ciento, entre gas, luz y el maíz. Pero nosotros tenemos un margen y hemos tenido que reducir ese margen para mantener el precio y seguir siendo competitivos", expuso en entrevista con El Financiero.

"Nosotros no somos una organización sindical, aquí cada compañero es dueño de su negocio y cada quien decide (si se sube el precio o no)".



Además, respecto a las declaraciones de un líder de una asociación de productores que señalan que el precio se ajustaría al alza hasta 3 pesos, Camacho detalló que se puede tratar de una práctica monopólica en contra de la competencia, en consonancia con la postura de la Secretaría de Economía.



"Con esas declaraciones pueden hasta ganarse una sanción de la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) por prácticas monopólicas".



"No puedo pensar en que se vaya a subir el precio de la tortilla así no más como por decreto, cada compañero decide", reiteró.