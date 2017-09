Precalifican 16 compañías para farm-outs de Pemex

Un total de 16 empresas -10 como operadores y 6 como no operadores- precalificaron para participar para asociarse con Pemex en los campos Ayin-Batsil, Cárdenas-Mora y Ogarrio, proceso también conocido como farm-outs.



Entre los 10 que calificaron como operadores no hay ninguna mexicana y se encuentra DEA Deutsche Erdoel, China OffShore, Murphy Sur, Gran Tierra México, Cheiron Holdings, Tecpetrol, Ecopetrol, Pan American, Ogarrio y California Resources.



Las seis empresas que no son operadores son todas mexicanas e incluyen a Galem Energy, PetroBal, Sierra Nevada, Sierra Blanca, Grupo R y Newpek Exploración y Extracción.



El próximo 26 de septiembre la CNH publicará la lista final de Licitantes agrupados e individuales y el 4 de octubre se conocerán a los Licitantes Ganadores y Licitantes en segundo lugar en el marco del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas para cada una de las tres Licitaciones de referencia.