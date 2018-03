Por esta razón tu recibo de luz podría llegar más caro

Las tarifas domésticas del servicio de energía eléctrica podrían verse 'golpeadas' en la parte subsidiada por el gobierno ante los ajustes hechos a la metodología de las tarifas eléctricas de consumo medio, alto y comercial para compensar los incrementos injustificados de enero, reveló la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) luego de señalar que algunas de sus cámaras han manifestado incrementos de hasta 40 por ciento en el cobro residencial del servicio.

"Por la experiencia, me parece que el problema se suscita en la modificación en el cálculo de las tarifas de suministro en media, alta y comercial. Tradicionalmente en el esquema de subsidios cruzados, estas tarifas subsidiaban a las domésticas”, dijo Mario Canales, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación.

Canales explicó que, en el servicio de consumo doméstico, es la Secretaría de Hacienda la que administra el cálculo de la propia tarifa eléctrica y el subsidio del servicio, y no es la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como ocurre en el caso del suministro para consumo medio, alto y comercial.

En rueda de prensa, Canales dijo que en enero pasado, ante la solicitud de la Concanaco Servytur y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la CRE revisó la metodología para el cobro de luz de consumo medio, alto y comercial, y en los recibos del mes de febrero en algunos casos se aplicó cobro de cero pesos para compensar o bonificar el elevado cobro de la facturación de enero por el cobro de diciembre.

“Dado que estamos en esa modificación, al eliminar costos no reconocidos en esas tarifas (consumo medio, alto y comercial) para reflejar costos reales, le pegamos al esquema de subsidio a la tarifa doméstica y eso está motivando que algunos usuarios en su recibo doméstico vean en el renglón de aportación gubernamental un débito de 4 mil 500 pesos (-$4,500). Como que la Secretaría de Hacienda no estaba preparada para todo lo que se está modificando en la CRE y no le avisó a la Comisión Federal de Electricidad”, detalló el especialista.

En estos momentos, están en etapa de recaudar más datos, información y de que las diferentes cámaras que han presentado este incremento en la tarifa doméstica manden copia de los recibos a la Confederación para acudir con las autoridades, según dijo el presidente de la Comisión de energía.

Como parte de las reuniones de trabajo con la CRE para el análisis de variable por variable y su costo para determinar la tarifa final, los diversos organismos empresariales a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunirán este miércoles esperando concluir con el tema de las irregularidades en el cobro de consumo medio, alto y comercial.

Las dos variables más importantes que motivaron las modificaciones en las tarifas de febrero para el consumo medio, alto y comercial fueron las de distribución y capacidad.

“Seguimos trabajando en los demás conceptos como suministro, transmisión, SENACE y servicios conexos”, dijo.

Canales recordó que la tendencia es la reducción gradual del subsidio en el consumo de electricidad; sin embargo, casi el 80 por ciento del costo de generación de la electricidad recae en el combustible.