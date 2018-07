Política económica de AMLO es similar a la de Lula o Bachelet: expertos

La política económica que plantea el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, es similar a la que plantearon en su momento Lula da Silva en Brasil y Michelle Bachelet en Chile; sin embargo, despierta dudas sobre el futuro de los sectores energético y fiscal.

"Volvemos al gobierno de Lula (da Silva en Brasil), la inversión en infraestructura significó un gran impacto. Muchas de las políticas significaron un incremento en los ingresos (de la población). Son consecuencias implicadas en la competitividad. Si la agencia social de AMLO tiene programas sociales e inversión en infraestructura, podrá tener un impacto en los salarios, estamos hablando del salario minino nacional", indicó Mauro Leos, Associate Managing Director de Moody's Investors Service, en el evento 'What an AMLO Victory Means for Mexico' realizado por Americas Society/Council of the Americas en Nueva York.

Agregó que en la administración de Bachelet en Chile, ella transformó la agenda, hizo severas reformas en la educación y otras áreas por lo que es similar a lo que propone AMLO, en específico, a los cambios que ha propuesto a la reforma educativa.