Plataformas petroleras en EU están en auge

Las empresas exploradoras añadieron plataformas petroleras en EU por vigésima semana consecutiva, marcando la mayor racha en por lo menos tres décadas, mientras que el petróleo shale perjudica los recortes de producción de la OPEP de hace unos días.



Las plataformas petroleras aumentaron en 11 esta semana, elevando el total a 733, según datos de Baker Hughes Inc. reportados el viernes pasado.



El número de plataformas se ha duplicado con creces, desde un mínimo de 316 en mayo de 2016, lo que ha conducido a un incremento en la producción estadounidense.



Los cuatro mayores campos petrolíferos impulsaron la actividad esta semana, liderados por la Cuenca Pérmica.



Exploradores y productores en la zona petrolera más activa del país en el oeste de Texas y Nuevo México agregaron un par de plataformas para totalizar 364 plataformas petrolíferas que trabajan allí.



“El ritmo frenético de aumentos de plataformas tendrá que disminuir si los exploradores y productores quieren que el gasto permanezca dentro del flujo de caja”, escribió Luke Lemoine, analista de Capital One Securities, en un correo electrónico.



“Podríamos no ver una súbita caída en el recuento de plataformas, ya que eso podría interrumpir las operaciones, pero parece que podríamos estar en el tramo final de aumentos significativos”.



Si bien la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios acordaron mantener la producción restringida hasta principios de 2018 en un intento por eliminar un exceso mundial de crudo, el máximo ejecutivo de Rosneft Oil Co. PJSC, Igor Sechin, dijo que los no participantes, como los perforadores estadounidenses de petróleo shale, están utilizando el acuerdo para fortalecer su posición en el mercado.



“Una disminución en la producción bajo un acuerdo entre la OPEP y los no OPEP podría ser compensada en gran parte por un aumento en la producción de petróleo shale estadounidense a mediados de 2018”, dijo Sechin el pasado viernes en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.